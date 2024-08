Corrupción en la UNGRD: inadmiten demanda que busca la “muerte política” para el senador Iván Name

En decisión de primera instancia, el Consejo de Estado inadmitió para su estudio la demanda de pérdida de investidura presentada en contra del senador de la Alianza Verde, Iván Name, señalado de hacer parte de los actos de corrupción que se presentaron en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).

“El señor Iván Leónidas Name Vásquez faltó a sus deberes constitucionales y legales, pues las evidencias conducen a que este mismo obtuvo un proyecto personal que fue el dinero recibido,obtenido gracias a su investidura de congresista y presidente del Senado y, aún peor, representando la máxima institución de la Rama Legislativa”, señala uno de los apartes de la demanda firmada por el presidente de la Veeduría Nacional Recursos Sagrados.

Según Pinilla, la entrega de la millonaria suma a Name tardó dos días. Para ello, la participación de Ortiz habría sido fundamental. Esta entrega de dinero se realizó, según el testigo estrella, en Bogotá .

“Yo con esa persona hago el trámite… Un día entrego una parte y al otro día entrego la otra parte, ahí sí juntos vamos y entregamos el completo”, reveló Pinilla. Y agregó: “Yo llego a un sitio donde sé que hay un esquema de seguridad que me está esperando, bajo al sótano, entrego ahí y ya luego me salgo (…) Sé que el mensajero sí tuvo comunicación con la persona (Name), para informarle que ya estaba listo”, explicó Pinilla quien sigue a la espera de que se firme un principio de oportunidad con la Fiscalía General.