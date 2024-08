“Estamos distanciados con Claudia López”: el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, abrió las puertas para que la Alianza Verde se divida

SEMANA: ¿Se considera hoy el hombre más poderoso de la Alianza Verde?

CARLOS AMAYA: No creo. Alrededor de eso se vienen tejiendo narrativas que no son ajustadas a la realidad. Soy gobernador y no tengo ningún cargo en el Ejecutivo ni en la dirección nacional del partido, ni tengo interés de dirigir la Alianza Verde. Mi papel es gobernar un departamento y liderar la Federación Nacional de Departamentos. Con eso tengo ocupado el tiempo.

SEMANA: Pero tiene mayorías en el partido, es gobernador, presidente de dicha federación y el nuevo presidente de la Cámara es su amigo.

C.A.: La presidencia de la Cámara, sin duda, es un gran logro para nuestro equipo y nuestro proyecto político nacional. Con Jaime Raúl Salamanca empezamos en 2004 en el movimiento estudiantil. Que él haya sido elegido es un gran logro para nuestro proceso. No soy el que define qué pasa en el Congreso ni estoy metido en su agenda. Él hará un buen papel y una presidencia con garantías. Además, hace 43 años un boyacense no tenía esa dignidad.

SEMANA: ¿Usted es uno de los gobernadores y políticos que ha logrado que la Alianza Verde, en su mayoría, apoye a Petro?

C.A.: Mi equipo político ha sido determinante para que la Alianza Verde no se retire de la coalición de gobierno. No voté por Petro en la segunda vuelta presidencial, tomé la decisión de darle libertad a mi equipo. Unos, como Jaime Raúl Salamanca, votaron por Petro, y otros, por Rodolfo Hernández, como hice yo. Cuando llegamos a la primera reunión del partido, luego de la elección presidencial, cuando se iba a decidir si el Verde sería o no de gobierno, voté para que fuera independiente. Esa vez fui ampliamente derrotado y muchos de los que hoy le hacen oposición al Gobierno fueron bastante soberbios de triunfo, de victoria, estaban embriagados de poder y en ese momento lo que hicieron fue maltratarnos a quienes pedíamos la independencia.

Después fui elegido copresidente de la Alianza Verde y cuando empezó nuevamente la discusión sobre si saltar a la independencia mantuvimos la postura de gobierno. Y la razón es que el Verde no puede decir un día que estamos con el Gobierno y al otro hacerle oposición. Además, en ese momento el argumento era que al primer gobierno alternativo le tenía que ir bien y no creo que el Verde deba hacer cálculos electorales si a Petro le va mal. En eso están algunos verdes: planean su futuro político sobre la base del fracaso del Gobierno Petro y creo que es equivocado.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿Cuándo empezó a acercarse a Petro?

C.A.: Desde la copresidencia de la Alianza Verde dije que había que ayudarle al Gobierno a sacar sus promesas adelante. No voté por Petro, no soy petrista, no seré petrista, pero eso no me obliga a mí a tomar distancia y a volverme oposición del presidente. Hay que ayudarlo.

SEMANA: ¿Qué tan cercano es a Petro?

C.A.: Me he reunido con él personalmente solo dos veces desde que fue elegido presidente, hemos hablado por teléfono un par de veces, pero no soy cercano como todos suponen. Siempre digo que trabajé con Iván Duque, tengo buenas relaciones con él, cuando éramos diametralmente distintos políticamente, ¿por qué no puedo tener buena relación con Petro si hay menos diferencias de las que podría tener con el expresidente Duque?

SEMANA: ¿Es cierto que su cercanía con Petro lo llevó a distanciarse de Claudia López? ¿Se fracturó la relación?

C.A.: No creo que se haya fracturado la relación, pero sí estamos distanciados. Claudia y Angélica (Lozano) votaron por Petro. Cuando él ganó, Claudia dijo: “Ganamos”. Recuerdo muy bien que ella durante una reunión me expresó: “Bueno, tú perdiste y tienes que asumir que perdiste”. Le respondí: “Bueno, listo”. Cuando la posición de Claudia y Angélica fue distanciarse del Gobierno, también la entendí, porque Claudia tiene un interés electoral y una manera de entender la política y la realidad. No me corresponde estar pensando en 2026, me corresponde estar pensando en Boyacá y en el país. No estamos peleando, algunos dicen que me volví anticlaudista. No. Conversamos por teléfono, tenemos pendiente una reunión, entiendo que el sector de Claudia López está planteando una escisión de la Alianza Verde y digo: “El Verde no puede mantener secuestrado a nadie y debe facilitarse el tema”.

SEMANA: ¿Por qué están distanciados?

C.A.: Es simple realidad. Estoy ocupado con la FND, la Gobernación de Boyacá, no ha habido tiempo para sentarnos a conversar. Ella está en Estados Unidos, no hemos podido sentarnos a conversar. No es que estemos fracturados, simplemente distanciados.

Carlos Amaya y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Viene la escisión de la Alianza Verde?

C.A.: El partido debería mantenerse unido, representa al país, hay posiciones diversas, personas que piensan distinto, eso es Colombia. Ojalá pudiéramos mantenernos unidos, a mí me han dicho que algunos congresistas, entre ellos Angélica Lozano, van a hacer una solicitud de escisión. Lo que nuestro equipo nacional plantea (siete congresistas, dos gobernadores, diputados, concejales), un sector mayoritario en número de credenciales, es que ojalá nadie se vaya del Verde, pero si alguien quiere proponer la escisión hay que facilitarlo. La Alianza Verde no puede convertirse en un partido que secuestre a quienes no quieren estar acá.

SEMANA: Es decir, ¿lo más posible es que ocurra dicha escisión?

C.A.: Ojalá no pase, pero me temo que es lo que va a pasar.

SEMANA: ¿La Alianza Verde debe seguir en el Gobierno o saltar a la independencia?

C.A.: Debe seguir acompañando las reformas sociales del Gobierno y tratando de que a este primer gobierno alternativo de Colombia le vaya bien.

SEMANA: ¿No cree que, tras los escándalos de corrupción en la UNGRD, es mejor saltar a la independencia?

C.A.: Eso sería, justamente, darles la razón a los que creen que el Verde es un partido corrupto. Hay unas personas que individualmente deben dar sus explicaciones, se les debe respetar su debido proceso. Eso ha pasado en todos los partidos. Que el Centro Democrático salga a decir que es terrible cuando hay un montón de personas condenadas me parece que es una doble moral. Si la Justicia toma decisiones sobre algunas personas, el Verde debe ser coherente con eso y expulsar a quienes salgan condenados. En mi caso, por ejemplo, me han intentado involucrar con ese tema. No tengo nada que ver con eso, estoy absolutamente tranquilo, han salido a decir que compré carrotanques. Todo es mentira.

Carlos Amaya. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

SEMANA: ¿Cómo se podría expulsar a Carlos Ramón de la Alianza Verde si él es fundador?

C.A.: Espero que salga bien, quienes lo conocemos sabemos que él no necesita meterse en algún tema de corrupción, él no hace política por dinero, tiene su vida resuelta desde hace muchos años. Insisto, no es a mí a quien le corresponde decir si es culpable o no. El país debe permitir que sea inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Lo mismo con Sandra Ortiz e Iván Name.

SEMANA: Pero el golpe fue fuerte para el Verde: González, Ortiz, Name y Camilo Romero, involucrados en el escándalo de la UNGRD.

C.A.: Yo tengo muchas diferencias con Camilo Romero, pero espero que él salga bien de esto. Es más, competí con él y fue una competencia complicada y muy dolorosa. Con Name tenemos una relación respetuosa y cordial, pero nunca hemos hecho política juntos, ni yo lo he apoyado ni él a mí. Y Sandra Ortiz, tampoco, nunca la he apoyado, ella políticamente no ha sido de mi equipo. Yo espero que puedan demostrar su inocencia.

SEMANA: ¿El comité de ética del partido debería decidir pronto si expulsa o no a estos políticos?

C.A.: Debería empezar a hacer el proceso investigativo e ir en consecuencia y en consonancia con lo que determinen las autoridades. Es la Justicia la que debe determinar la culpabilidad o inocencia de los actores y, si alguien resulta culpable, el comité de ética debe proceder a la expulsión.

SEMANA: ¿Cómo es la relación actual entre los gobernadores del país y Petro?