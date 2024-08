Sandra Ortiz le confirmó a SEMANA que su interrogatorio no se logró porque presentó un cuadro de nervios: “Estoy sola, temo por mi vida y la de mis hijas”

La exalta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, le confirmó a SEMANA que la audiencia donde la Fiscalía pretendía escuchar su versión sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no se logró.

Estaba previsto para este martes 13 de agosto pero Ortiz, en medio de la diligencia, le pidió a la Fiscal que lleva el caso que le concediera cinco minutos, guardó silencio y en medio de las lagrimas le contó que se sentía mal, que estaba en tratamiento con un psicológico y un psiquiatra y que, además, estaba tomando medicamentos para controlar los nervios.

Sandra Ortiz siguió llorando y la Fiscal no tuvo otra alternativa que suspender la audiencia y postergarla. Hasta el momento no hay fecha establecida. “Estoy pasmada y tomando medicamentos. Me tocó irme a urgencias a una clínica”, le contó a SEMANA.

La exalta consejera dijo que tiene información que apunta a que quieren atentar contra su vida. Pero lo que más le preocupa es la seguridad de sus hijas. “Estoy preocupada por mi seguridad, estoy sola, le he pedido al Gobierno que me ayude, que le de seguridad a mis hijas y no han ayudado”, manifestó.

Ortiz- señalada de ser la supuesta mensajera de los 3.000 millones de pesos que, al parecer, envió el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, al expresidente del Senado, Iván Name- le ha hecho la petición a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y no ha encontrado respuesta, según manifestó. “Temo por mi vida, nadie me ayuda, mi vida y la de mis hijas están en peligro”, expresó desconsolada.