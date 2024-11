Coosalud responde a Gustavo Petro y desmiente supuesto vínculo con entramado de corrupción

Petro admitió que el sistema de salud está “cayendo como un dominó” y le echó la culpa a la no aprobación de su reforma

Contexto: Petro admitió que el sistema de salud está “cayendo como un dominó” y le echó la culpa a la no aprobación de su reforma

“Hoy por hoy es una EPS privada, no intervenida;, en mi opinión debe ser intervenida”, expresó Petro.

Por esa razón, la EPS Coosalud usó sus canales oficiales para responderle al mandatario y publicó un comunicado donde se afirma que la única entidad bancaria que maneja “todos los recursos girados a Coosalud certifica que no se ha realizado ninguna transferencia a cuentas en el exterior”, dicen.

Banco GNB Sudameris, la única entidad donde se encuentra la cuenta maestra de Coosalud, certifica que no se han realizado transferencias internacionales. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley. pic.twitter.com/zX6eKdXjom

“No son EPS privadas, fueron privadas; son EPS intervenidas y controladas por su gobierno. Y no, no fue la Superintendencia la que lo denunció (…). No sean descarados”, dijo.