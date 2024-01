“¿Cuáles manos criminales?”: la hija de Piedad Córdoba responde a Ingrid Betancourt, quien planteó dudas sobre el fallecimiento de la senadora. “Medicina Legal no ha certificado”

“Algunos periodistas han preguntado por el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y aún no está, la entidad no lo ha entregado . El certificado del parte médico de la Clínica en Medellín habla de un (paro) cardiorrespiratorio, pero Medicina Legal falta por certificar”, explicó.

“Mi mamá estuvo tranquila en la casa riéndose, yo le dije: ‘Ya vengo, voy a hacerte el almuerzo’ . Bajé y al rato me pidieron una pijama porque mi mamá estaba en el baño. Y cuando yo subí ella estaba pálida, con los labios blancos. Yo bajé a llamar a una ambulancia, pero no me contestaron. Entonces, llamé a los escoltas y ellos subieron y la llevamos a la Clínica Conquistadores de Medellín” , narró.

Molesta por los comentarios de Ingrid Betancourt, dijo: “Se me murió mi mamá, a mí se me murió mi mamá, entiendan la palabra, fue a mí, no es la mamá de Ingrid Betancourt ni de nadie, es mi mamá la que falleció. No es Piedad Córdoba, es mi mamá, con la que yo estaba”.