Familia Vargas Lleras le responde al presidente Petro por acusaciones sobre Nueva EPS: “Son afirmaciones tendenciosas y falaces”

“En relación con las tendenciosas y falaces afirmaciones realizadas por el presidente de la República, me permito dejar claro que, durante mi permanencia como miembro de la Junta Directiva de la Nueva EPS, no se ocultaron deudas de ningún tipo, ni se realizaron gastos ilegales, innecesarios, suntuarios o exorbitantes, tal como se puede comprobar con los informes proferidos por los revisores fiscales de la EPS, las prestigiosas firmas internacionales Deloitte and Touche y KPMG”, detalló Vargas Lleras.