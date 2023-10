“Daniel Quintero será candidato presidencial en el 2026″: Diana Osorio habló con SEMANA sobre el futuro político de su esposo

SEMANA: ¿Le sorprendió la decisión de su esposo de renunciar a la Alcaldía?

DIANA OSORIO: No. Casi todas las decisiones importantes las tomamos en familia. Daniel me dijo lo que estaba sintiendo, tenía como un sentir, él decía “siento que tengo un llamado”. Empezamos una búsqueda de Dios, sobre todo desde que pasó lo de nuestra hija, nos consideramos soldados en la política que luchamos por causas, por la justicia, la equidad, la defensa de lo público. Él decía: “Siento que debo estar como soldado, en la batalla, desde acá me veo impotente y quiero estar en la calle con la gente”.

SEMANA: ¿Cuándo le confirmó que renunciaría?

D.O.: En los últimos días, a él le gusta escuchar consejos, en la multitud de consejeros está la sabiduría.

SEMANA: ¿Le consultó a Gustavo Petro?

D.O.: No, con el presidente hay una relación cordial, pero no esperó una autorización para hacerlo. La decisión se tomó en familia.

SEMANA: ¿Daniel Quintero dejó botada la Alcaldía de Medellín?

D.O.: Botados nos dejaron los políticos corruptos que gobernaron Medellín y se les cayó Hidroituango, los que dejaron botados a un sector como la comuna nororiental, donde los habitantes disfrutan de menos espacio público en todo el país. Hay una clase corrupta que nos dejó botados cuando no entregaron computadores en plena cuarta revolución industrial. Hay unos políticos que han sido descarados y han sido los que dejaron botados a muchos ciudadanos y a más de la mitad de Medellín.

SEMANA: ¿Él renunció para hacerle el quite a una eventual sanción de la Procuraduría?

D.O.: Supuestamente, le aconsejaban y le decían que, si dejaba la Alcaldía, quedaba más expuesto, pero el que nada debe nada teme. Les preguntaba a los secretarios a cuántas personas adicionales habían tenido que contratar para atender requerimientos, PQR, derechos de petición de concejales de oposición, y más o menos a cada uno le tocó entre tres y cuatro. Esta ha sido la alcaldía más perseguida e investigada. Si tuviéramos algo que deber, Daniel no estaría desde las cinco de la mañana en las estaciones del metro mirando de frente a la gente y contándole cómo fue su gestión. Él se va a las cuatro de la mañana y llega feliz a las diez de la noche.

Diana Osorio y Daniel Quintero. | Foto: alexandra ruiz poveda-semana

SEMANA: ¿Daniel sí empujará la campaña de Juan Carlos Upegui?

D.O.: Sí, le va a ayudar, vamos a volver a ganar, haremos todo lo posible por visitar los barrios y hablar con la gente.

SEMANA: ¿Por qué Upegui no despega en las encuestas?

D.O.: Entre 15 candidatos es el segundo consolidado, y está creciendo, no ha dejado de crecer en las encuestas. Pero miremos también quiénes son las encuestadoras. Invamer, por ejemplo, cuyo dueño es el exgerente de EPM que se le cayó Hidroituango, seleccionado por Federico Gutiérrez. Entonces las encuestas también tienen un sesgo político y desafortunadamente no sabemos aún en Colombia cómo se hacen las encuestas porque, al menos, en Medellín nunca han acertado.

SEMANA: Es decir, ¿no cree que Federico Gutiérrez le lleve una amplia ventaja a Upegui, como lo muestran las encuestas?

D.O.: Federico Gutiérrez cambió. No es el mismo que se le presentó hace ocho años a la ciudad y que se mostraba como un joven alternativo, él cambió de amigos, ahora defiende al Grupo Aval, cuando se le condena por corrupción, fue el candidato del uribismo en las presidenciales, cambió de principios, se le ve en otros ambientes, con otras personas a su alrededor.

SEMANA: ¿Upegui será el títere de Daniel Quintero?

D.O.: Upegui será quien va a ampliar Parques del Río Norte; el que entregará, al menos, 200.000 computadores, 50.000 tablets para niños de primaria; quien seguirá promoviendo el turismo. Upegui será alcalde de Medellín y nosotros estaremos en otros planes.

Juan Carlos Upegui y Daniel Quintero. | Foto: A.P.I

SEMANA: ¿Ustedes armaron una famiempresa en la Alcaldía? Se lo pregunto por Quintero, usted, Upegui, quien es su primo.

D.O.: Esa es una de las tantas mentiras. Joseph Goebbels, jefe de la propaganda nazi, decía que repetir una mentira mil veces la volvía la verdad. Ellos han repetido mentiras mil veces en estos cuatro años y hay personas que las han creído. Nosotros éramos unos jóvenes que soñábamos y empezamos a trabajar en política, cada uno hacía algo diferente. Estaba Esteban Restrepo, hoy candidato a la Gobernación; Juan Pablo Ramírez, Daniel, Juan Carlos, la persona más pura, aterrizada intelectualmente de nuestro equipo, la brújula que guiaba el norte, filósofo, matemático empírico. Somos un equipo.

SEMANA: ¿No cree que la disparada en las encuestas de Fico obedece al descontento con el gobierno de su esposo?

D.O.: Las encuestas en Medellín no han acertado en las últimas alcaldías. No son confiables. En las redes sociales de Daniel se ve el cariño de la gente. En política es normal que haya personas que te quieran y otras que no. Aquí se hizo una campaña de desprestigio muy grande que, obviamente, ha sido exitosa en algo. Recordemos que el diario El Colombiano fue comprado por los contratistas que esta administración demandó por más de 10 billones de pesos. Adquirieron un diario para atacar día y noche a esta administración. Esta ha sido una pelea de David contra Goliat.

SEMANA: ¿Qué va a pasar con Daniel Quintero después del 29 de octubre?

D.O.: Estamos pensando en familia, hay que mirar dónde Dios nos pone. Hay que estar enfocados en el bienestar de mis hijas, mi familia, tener a mi esposo en la casa es muy importante. Federico Gutiérrez era más socialite, a Daniel sí le tocó gobernar: lideró una pandemia, le tocó reducir unas tasas de desempleo gigantes que nos dejaron.

SEMANA: ¿Vivirán en Medellín, Bogotá o fuera del país?

D.O.: Todas las posibilidades están abiertas, no tenemos planes decididos, creo que hay que esperar que las niñas terminen el año escolar. Yo quisiera un tiempito fuera de reconexión, a Daniel sí le gustaría quedarse más en el país.

Entrevista a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero. | Foto: DAVID ESTRADA LARRAÑETA

SEMANA: ¿Cree que su esposo llegará al Gobierno de Petro después de octubre?

D.O.: Sé que las conversaciones que Daniel ha tenido con el presidente son cortas, la última vez que hablaron fue para tocar el tema de Une-Tigo. No ha habido ofrecimientos ni Daniel ha pensado en hacer lobby.

SEMANA: ¿Daniel será candidato presidencial en 2026?

SEMANA: ¿Ya han hablado del tema?

D.O.: Más que hablado es hacia dónde nos va llevando el camino, las candidaturas a veces no se gestan solo por la voluntad del candidato, sino que tiene que haber aguas a favor, viento a favor y nosotros sentimos que los tenemos.

SEMANA: ¿Daniel Quintero es petrista?

D.O.: Votar por Petro no te hace petrista, haber votado por Samper no te hace samperista, haber votado por Uribe no te hace uribista; gracias a Dios ya hay mucho uribista arrepentido.

SEMANA: ¿Le gustaría incursionar en política?

D.O.: La vida cambia, da vueltas, pero hoy no me interesa.

SEMANA: De usted se dijo que iba a estar en el Gobierno Petro, ¿qué pasó?

D.O.: No. Han dicho tantas mentiras, han sido tan chismosos los de la oposición, que no les ha faltado nada por decir.

SEMANA: ¿Cada cuánto pelea con un uribista?

D.O.: Siento indignación, pero no odio ni rabia contra ellos. Me acuesto bendiciéndolos, como un ejercicio espiritual.

Verónica Alcocer (primera dama de Colombia) y Diana Osorio. | Foto: Alcaldía de Medellín

SEMANA: ¿A cuál uribista no tolera?

D.O.: Álvaro Uribe. Igual les deseo bendiciones a él y a su familia, él le ha hecho más mal que bien.

SEMANA: ¿Y a cuál tolera más de los uribistas?

D.O.: A ninguno.

SEMANA: Se ha enfrentado varias veces con Uribe en redes, también con María Fernanda Cabal…

D.O.: Son del mismo costal. Cabal es una incendiaria que se hizo famosa por atacar a nuestro nobel Gabriel García Márquez, es de las políticas que no tiene nada para mostrar más allá del odio y las críticas en redes sociales.

SEMANA: ¿Se ha encontrado de frente con los uribistas?

D.O.: Gracias a Dios todavía no he tenido esa prueba espiritual.

SEMANA: ¿Cómo sigue su relación con Verónica Alcocer?

D.O.: La quiero, la admiro, la conocí en la campaña de Petro, no tenemos una relación histórica, pero me identifico mucho como esposa. Ella es la esposa de uno de los líderes más perseguidos en Colombia, la gente no sabe qué es estar casado con alguien que tiene amenazas de muerte, que los corruptos y los delincuentes de este país persiguen día y noche (...) Ella ha vivido por décadas eso, yo la miro tan fuerte, tan sentada en la tierra y digo ¡guau!, algún día quiero ser así porque le negaría si le digo que no me afecta y no tengo crisis nerviosa pensando en la seguridad de mi esposo.

SEMANA: ¿La ve de candidata presidencial?

D.O.: Sí, probablemente ella sea candidata presidencial y creo que tendría el carácter para hacerlo.

Daniel Quintero Calle. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: Si le pregunto por algunos presidentes, ¿qué me responde? Álvaro Uribe, por ejemplo.

D.O.: Tóxico.

SEMANA: Juan Manuel Santos.

D.O.: Pacificador.

SEMANA: Andrés Pastrana.

D.O.: Mentiroso.

SEMANA: César Gaviria.

D.O.: Reformista.

SEMANA: Iván Duque

D.O.: Títere.

SEMANA: ¿Y Ernesto Samper?

D.O.: Sobreviviente.

SEMANA: ¿Se tomaría un café con Álvaro Uribe?