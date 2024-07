Dardo de Petro a la Corte Constitucional por tumbar compra exprés de tierras: “No tenemos los instrumentos para la reforma agraria”

“Nuestras normas, nuestra ley no permite hacer una reforma agraria, peor aún con las decisiones de ayer que tumbaron uno de los artículos aprobados por ustedes en el Plan Nacional de Desarrollo y que trataba de hacer que los baldíos, las tierras del común, lo público, no fuesen avasalladas por manos concentradoras y muchas veces que se lo han apropiado concentrando la propiedad de la tierra”, sostuvo Petro.

Además señaló: “Se cayó el artículo, luego hoy no tenemos instrumentos reales para hacer una reforma agraria que no sea comprar voluntariamente por venta voluntaria a la tierra. Este es un tema crucial para la paz, este es un tema crucial para la violencia o la no violencia en Colombia, este es un tema crucial para construir una cultura democrática y pacífica y justo en el país o no hacerlo”.