Pese a que admitió que le advirtieron que su propuesta de “compra exprés de tierra” era una expropiación, Petro la ve viable

Y avanzó en su tesis: " Si un campesino tiene tierra, no se pone a cultivar hoja de coca. Pues todo eso es imposible en Colombia porque siempre aparece como si fuese la expresión más sabia de la política. Incluso políticos urbanos como Katherine Miranda o como la ministra de Agricultura de mi gobierno en mi primer año (Cecilia López), que dicen, ¿cómo se le ocurre compras express de tierra al gobierno? Porque eso es expropiación”.

“Y ahí está pintado el Che Guevara y Hugo Chávez y no sé qué. Y no le dicen al pueblo, claro, es un tema de la prensa. No le dicen al pueblo, oye, pero es que eso se hace en Estados Unidos, en todo condado, todos los días. Todos los días. Y resuelven problemas. Problemas de urbanismo, de convivencia, de un mejor vivir. Incluso de producción. Pues eso pasa en Colombia”, puntualizó el presidente Petro.