David Racero denuncia fuerte amenaza contra su vida: “me pregunto si vale la pena seguir arriesgando tanto”

Este miércoles 1 de marzo, David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, denunció que fue amenazado a través de una carta de 15 páginas que fue radicada en el Congreso de la República. Según el congresista, el remitente sería un fanático religioso que se hace llamar ‘Juan Vautizta’, quien le advierte que su vida está en riesgo.

De acuerdo con el representante del Pacto Histórico, se trata de “una de las peores amenazas” que ha recibido durante su carrera política.

“Esta es una de las peores amenazas que he recibido. Al parecer un fanático religioso que se hace llamar ‘Juan Vautizta’ radica una carta de 15 páginas en el congreso dirigida a mí. Dice que Dios le habla y que viene a dar sentencia. Dibuja cruces y que vendrá a buscarme”, denunció Racero en su cuenta de Twitter.

Racero publicó imágenes de la carta en la que se evidencia un manuscrito con una ortografía inusual con símbolos y frases de la religión católica. “Dios, porque yo sí soy un dictador y les voy a dictar sentencia”, dice la carta en uno de los apartes.

Luego, el representante hizo una reflexión sobre el aumento en los mensajes intimidantes e insultos que recibe.

A veces imagino quién puede estar detrás de cada mensaje, grosería o amenaza. Alguien con rabia, posiblemente con algún dolor no tramitado que lo lleva a desahogarse de esa manera.

“Sin darme cuenta tiendo a normalizarlos entendiendo que hace parte de lo que hago en un país aún con mucho odio que perdió por mucho tiempo la capacidad de escucha. A veces imagino quién puede estar detrás de cada mensaje, grosería o amenaza. Alguien con rabia, posiblemente con algún dolor no tramitado que lo lleva a desahogarse de esa manera. Seguramente no me conoce personalmente, pero ya tiene una idea de mí que lo hace objeto de su rabia”, dijo por medio de la red social.

El congresista afirma que no sabe qué ha hecho para generar ese tipo de malestares: “Solo he intentado defender unas ideas en las que creo con convicción porque confío en que si la sacamos adelante podemos construir un mejor país. Me he equivocado. Seguro. Tengo mucho que aprender todavía”.

“Si hago política no es para enriquecerme (que ni es mi proyecto de vida, ni tengo ningún negocio con el Estado) ni para creerme mejor que nadie (le pido a Dios todos los días que no me deje perder la sencillez y humildad que me inculcaron mis viejos). Hago política para servir”, agregó.

Incluso, pensó en su familia, específicamente en su hija y su pareja, con quien estaría “perdiendo” su relación.

“Me pregunto si vale la pena seguir arriesgando tanto por defender esas ideas. Si sigo dejando perder mi relación de pareja porque ella no tiene por qué padecer cosas de lo que yo asumo… Si sigo diciéndole a mi hija que hoy tampoco llegaré temprano a casa por otra reunión…”, confesó.

El representante concluyó diciendo que, más que miedo, la amenaza le genera “compasión”: “Porque es triste ver que alguien deba disponer de su vida para hacer lo que él hace. Si en algún momento quiere, lo invito a un café”.

“Sigo soñando con que algún día, nadie, pero absolutamente nadie, deba ser amedrentado por su forma de pensar y de intentar vivir conforme a ello. ¡Y por intentar construir eso, sigue valiendo la pena!”, finalizó Racero en su reflexión.

La amenaza que recibió el presidente de la Cámara de Representantes se encuentra siendo investigada y analizada por la Unidad Nacional de Protección.