🔴 Debate a la Alcaldía de Bogotá: estos fueron los momentos más candentes de la discusión de los candidatos

9: 05 p.m.: Con respecto a este tema, Gal谩n afirm贸 que Bogot谩 necesita un sistema de transporte ampliamente desarrollado, en el cual se puedan integrar el Sitp, TransMilenio y el Metro. Adem谩s, se帽al贸 que la meta debe ser la tarifa cero, pero no quiere decir que sea gratis; sino que responda a una mejor distribuci贸n de recursos. Robledo discuti贸 fuertemente con 茅l, al indicar que esa visi贸n de 茅l no va de la mano con lo que plantea y dijo que en el pasado Gal谩n ha propuesto pero baj谩ndose a fin de cuentas.

8:47 p.m.: Lara afirm贸 que no hay pecado en el apoyo de la gente que quiere contribuir. Por lo cual, le dijo a Gal谩n que no hay que mentirle a la ciudadan铆a con el apoyo que tendr铆a de Claudia L贸pez y Enrique Pe帽alosa; y mucho menos apoyar el continuismo. Asimismo, Lara reiter贸 que se debe fortalecer la infraestructura, lo cual ser谩 un punto fundamental para el bienestar de la ciudadan铆a.

8: 34 p.m.: Al hablar de la alcaldesa Claudia L贸pez, Robledo declar贸 que no se arrepiente de haberla apoyado. Ahora bien, afirm贸 que con el paso del tiempo se han presentado diferencias y coincidencias. Tambi茅n se帽al贸 que no vale la pena mencionar la peor falla de su gesti贸n.

8:24 p.m.: Oviedo sali贸 a responder si 茅l era el candidato de alg煤n pol铆tico o corriente. Su respuesta fue que 茅l no puede controlar a quien lo aporte. Adem谩s, afirm贸 que en su carrera se ha desempe帽ado en diferentes 谩reas, siempre con la garant铆a de los resultados. 鈥淪i muchos me apoyan, aseguro que ganaremos en primera vuelta鈥, acerv贸.

8:22 p.m.: Gal谩n calific贸 como 鈥減oco serio鈥 que piensen que 茅l sea el candidato de alg煤n pol铆tico, 鈥淵o no soy de nadie鈥. De igual forma, se帽al贸 que ha recibido gran apoyo de la poblaci贸n, no solo en las encuestas, sino de otros partidos. 鈥淓sta campa帽a va a unir a los bogotanos鈥, declar贸.

8:13 p.m.: La pregunta de Oviedo estuvo dirigida a Molano. Por un lado y al observar su hoja de vida, le pregunt贸 sobre las pretensiones territoriales con la poblaci贸n Ember谩 presenta en Bogot谩. Molano se帽al贸 que la paz total ha aumentado los casos de desmovilizaci贸n de los ind铆genas. 鈥淓l triunfo no es reubicarlos, sino ret贸rnalos鈥, afirm贸 al se帽alar que su pol铆tica estar谩 ligada a que el retorno sea seguro y con todas las garant铆as. Adem谩s, se帽al贸 que no se puede permitir la trata de personas ni la instrumentalizaci贸n de menores de edad.

7:57 p.m.: Por su parte, Gal谩n opin贸 que no est谩 de acuerdo con pasar la p谩gina, as铆 como lo mencion贸 Oviedo. Es por ello que se tiene que esclarecer todo lo relacionado con el estallido. Tambi茅n sostuvo que Bogot谩 est谩 viviendo una crisis social profunda e indic贸 que no se puede estigmatizar las marchas.

7:45 p.m.: Robledo critic贸 al general (r) Vargas y Molano por su influencia durante el estallido social de hace un par de a帽os, indicando que no deber铆an ser candidatos. Por su parte, Vargas se帽al贸 que durante su gesti贸n no se incumpli贸 la ley ni hubo responsabilidad pol铆tica de ellos. En respuesta, Molano expuso que el libro que public贸 hace algunos d铆as demuestra que esa afirmaci贸n no fue as铆, recordando que hubo estaciones de polic铆a y peajes destruidas por manifestantes, no solo en Bogot谩 sino en todo el pa铆s.