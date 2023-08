“No tengo la culpa que haya personas que valoren mi trabajo”: Juan Daniel Oviedo respondió si es o no el candidato del Centro Democrático

En el marco del debate de candidatos a la Alcaldía de Bogotá 2023 de SEMANA, Juan Daniel Oviedo no escatimó palabras en responder al interrogante de si él es o no el candidato del expresidente Iván Duque y por ende del Centro Democrático en las elecciones a celebrarse en octubre próximo.

El exdirector del Dane manifestó que esa es una pregunta que le han hecho las personas de manera constante desde que lanzó su campaña e indicó que incluso “hasta me han dicho gallo tapado de Uribe”, no obstante, si bien no respondió si es o no el candidato del Centro Democrático, Oviedo precisó que él no puede controlar los apoyos que recibe.