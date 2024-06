Desde Suecia, Petro habló del espinoso tema de la reelección: “Tengo aversión a los adictos al poder, matan y se vuelven genocidas”

“Entonces, digamos, no existe, pero se ha construido a través de los siglos una arquitectura de la exclusión. Incluso en Colombia se hereda a la presidencia. Los apellidos del siglo XIX que fueron presidentes más importantes, digamos. Se cree que por derecho hereditario se puede ser presidente. Pues Petro no tenía ninguna heredad. No sabemos ni dónde venimos. Entonces, les parece extraño ¿cierto? ¿Qué hace ese señor en la presidencia? Les parece extraño lo que no es más sino la lógica de una democracia plebeya. Eso es una redundancia. La democracia siempre es plebeya”, explicó.