“Después tuvo que llamar a arrepentirse”: Jennifer Pedraza, indignada con directora del ICBF, Concha Baracaldo

El cierre de 2022 está siendo controvertido para el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La última semana, la reforma política fue centro de críticas, en especial por la obligatoriedad de las listas cerradas en las elecciones. Y este 20 de diciembre, por las declaraciones de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concha Baracaldo, en las que afirmó que llegó al cargo gracias a la recomendación de la primera dama, Verónica Alcocer.

En el programa 6 AM - 9 AM, de Caracol Radio, comentó: “Yo estaba tranquila en mi casa, estoy pensionada, y me dijeron: ‘¿Quieres venir a colaborarme en el Instituto y trabajar?’. Y yo dije, ‘sí, bueno, tengo que pensarlo un día’. Y me dijeron: ‘tienes un día para pensarlo’”.

Quien le extendió la invitación a Baracaldo, cuestionada por su poca experiencia trabajando por la niñez colombiana, fue Verónica Alcocer, lo que confirmó las denuncias de algunos congresistas como Jennifer Pedraza, del partido Dignidad, que su cargo había sido una improvisación.

“Nos conocemos. Somos vecinas. Hace mucho tiempo que yo la conozco a ella y a Gustavo lo conozco porque los dos estudiamos en Zipaquirá y lo conozco desde que estábamos en el bachillerato”, afirmó la directora del ICBF.

Pese a que Baracaldo, con sus declaraciones en el medio radial, fue quien demostró que su designación como directora del ICBF en apariencia obedeció a su amistad con Verónica Alcocer, así como con el presidente Gustavo Petro, ya Jenifer Pedraza, por solo nombrar una congresista, lo había dejado entrever.

“Presidente Gustavo Petro, retire a Concha Baracaldo de la Dirección del ICBF. Con la vida de la niñez no se improvisa. Esta institución debe estar en cabeza de alguien con experiencia y competente. No se la siga entregando a la politiquería”, expuso Pedraza el pasado 12 de diciembre.

Este martes, como era de esperarse, Pedraza volvió a reaccionar: “Es tan escandalosa la confesión de Concha Baracaldo sobre que a ella la puso Verónica Alcocer, que después de aceptarlo le tocó llamar a Caracol a arrepentirse. No aclare que oscurece. Presidente Gustavo Petro, esto es politiquería y nepotismo”, publicó en Twitter.

Es tan escandalosa la confesión de @ConchaBaracaldo sobre que a ella la puso Verónica Alcocer que después de aceptarlo le tocó llamar a Caracol a arrepentirse.



No aclare que oscurece. @petrogustavo esto es politiquería y nepotismo. https://t.co/ZVWdJkyTcj — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) December 20, 2022

Las críticas de Pedraza a la reforma política

La aprobación de la reforma política en cuarto debate en la Cámara de Representantes, el pasado 14 de diciembre, suscitó polémica, pero no desde el sector de la oposición, sino del que relativamente comparte la misma línea política del Pacto Histórico, el partido que propuso la iniciativa. La razón: según congresistas como Katherine Miranda, de la Alianza Verde, y Jennifer Pedraza, de Dignidad, afirman que la propuesta atenta contras las minorías.

Pedraza, de hecho, expuso que la reforma política que hoy propone el Pacto Histórico hubiera sido votada negativa por el presidente Gustavo Petro cuando era senador. ¿Por qué? Por el establecimiento de listas cerradas y la posibilidad que brinda a los partidos políticos que sumen más del 15 % de representación en el Congreso para realizar coaliciones, es decir, lo que antes se les permitía a los partidos minoritarios.

“El presidente Gustavo Petro seguramente cuando fue senador hubiera votado negativo a la reforma política que hoy como presidente radica en Congreso de la República”, expuso Pedraza.

Para dar cuenta de ello, durante su intervención en la Cámara publicó un video de octubre de 2018, cuando Petro se desempeñaba como senador de la oposición.

Hoy le cedí mi palabra en el Congreso al presidente @petrogustavo.



Puse su intervención cuando era senador y defendía a las minorías. Así expliqué por qué es TAN GRAVE que su #ReformaPolítica elimine el privilegio de las minorías para hacer listas conjuntas ¡Nos van a extinguir! pic.twitter.com/NwgL7yrzbl — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) December 13, 2022

En el video se observa al hoy mandatario de Colombia rechazar las reformas políticas que atenten contra las minorías, dado que, según él, solo conllevan violencia.

“Indudablemente, la primera pregunta que surge ante cualquier reforma es ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Eso ordena y le da la coherencia al resto de artículos, a la filosofía misma del proyecto (...). ¿Queremos una reforma política para acabar las peligrosas minorías que hoy se pueden volver mayorías? Eso solo ocasionaría violencia. En Colombia todas las veces que se ha querido usar un poder mayoritario para poder exterminar la minoría, la respuesta no ha sido sino dos siglos de guerras permanentes”, dice Gustavo Petro en la grabación.