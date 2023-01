“Dicen que actrices se acostaron conmigo a cambio de papeles”: Gustavo Bolívar denuncia grave acusación en su contra

En la pasada edición impresa de SEMANA, el exsenador Gustavo Bolívar concedió una reveladora entrevista a Vicky Dávila y profundizó en varios temas referentes a lo que fue su gestión en el Congreso y lo que viene para su carrera política.

Durante la conversación, Bolívar denunció la existencia de una supuesta red de “esclavismo sexual” dentro del Congreso. El exsenador aseguró que cuatro mujeres le denunciaron estos hechos y señaló que en ellos estarían involucradas seis personas, entre senadores y otros funcionarios que trabajan en el recinto legislativo.

De acuerdo con Bolívar, las mujeres son esclavizadas sexualmente con contratos de prestación de servicios de “dos o tres meses”.

“Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho. Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, dijo.

En una reciente entrevista con SEMANA, Gustavo Bolívar reveló que dentro del Congreso existe una supuesta red de "esclavismo sexual". - Foto: Mario Inti- SEMANA

Frente a las revelaciones hechas por Gustavo Bolívar a SEMANA, Claudia Ventura, identificada como comunicadora social en su perfil de TikTok (@yosoyclaudiaventura), publicó un video donde reseñó una grave acusación contra el exsenador.

“¿Existe tráfico de personas y esclavas sexuales en el Congreso de la República? Si bien está sucediendo algo en el Congreso, esos no serían los términos para lo que sucede en realidad, y el exsenador y ahora precandidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, debería informarse un poco más acerca de estos términos y su significado”, expuso Ventura en su introducción.

A renglón seguido, la mujer contó que fue contratista en el Congreso desde finales de 2018 hasta 2021, desempeñándose en diferentes dependencias. Incluso, mencionó que, estando allí, denunció “varias cosas que venían sucediendo mal”.

“Lo chistoso del asunto es que denuncie este caso y lo haga visible una persona como Gustavo Bolívar. Casualmente, en 2018, antes de entrar al Congreso de la República, me desempeñaba en la oficina de contratación de una institución distrital de la ciudad de Bogotá y conocí varios líderes locales y en general de Colombia, pero me hice amiga de una persona que conocía a Gustavo Bolívar desde que era productor de televisión. Esta me contó cómo Gustavo Bolívar utilizó su historia para escribir Pandillas, Guerra y Paz, para lucrarse de esa serie y que lo engatusó con un papel secundario en la misma”, continuó.

Claudia Ventura, quien en su cuenta de TikTok se presenta como comunicadora social, reseñó el caso en un video publicado en esa misma plataforma. El contenido trascendió a Twitter y Gustavo Bolívar le respondió. - Foto: Captura de pantalla TikTok @yosoyclaudiaventura.

“En ese momento, a mí me dio por decir: ‘qué senador tan chévere, que está incursionando en la política una persona que va a así de frente contra la corrupción’. Y esta persona me dice: ‘no sabes de lo que estás hablando. Esta persona, incluso, presionaba a las actrices que quisieran desempeñar un papel en sus series para que se acostaran con él y, de esta forma, poder ubicarlas’”, manifestó Ventura.

Al final, dijo que la persona que le contó sobre las supuestas acciones de Bolívar “se desapareció”. “Hasta el día de hoy, tiene miedo porque Gustavo Bolívar ha ido adquiriendo poder”, concluyó en su video publicado en TikTok.

Desde Miami, Estados Unidos, el exsenador Gustavo Bolívar prendió la polémica en exclusiva entrevista con SEMANA. - Foto: Mario Inti- SEMANA

“Empezó el contraataque”

A través de su cuenta de Twitter, Gustavo Bolívar reaccionó a las acusaciones y, citando el video en mención, definió el escenario como un “contraataque” ante sus revelaciones a SEMANA.

“Claudia Ventura dice: ‘alguien me dijo’ que actrices se acostaron conmigo a cambio de papeles. Invito a todas las actrices de Colombia a hacerse respetar y denunciar sin miedo, si fueron acosadas por mí. Sin autoridad moral jamás abro este debate. Estaría callado”, expresó Bolívar.

Así respondió Gustavo Bolívar a las acusaciones en su contra. - Foto: Captura de pantalla Twitter @GustavoBolivar

Finalmente, hizo una petición a Ventura para que le dijera a este informante anónimo que él ya no es senador y, por lo tanto, “ya no tiene poder”.

“Que denuncie y diga a quienes acosé. Estaré esperando los nombres. El país también”, apostilló Bolívar en su respuesta.

Vea aquí la entrevista completa a Gustavo Bolívar en SEMANA: