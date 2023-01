Así avanza el proceso para sacar a la luz testimonios de víctimas de abusos en Congreso denunciados por Gustavo Bolívar

El exsenador Gustavo Bolívar afirmó que está trabajando en la manera de sacar a la luz los testimonios de las víctimas de trata de mujeres en el Congreso de la República, del que dio su paso al costado el pasado 31 de diciembre con el objetivo de dedicarse a sus proyectos personales y considerar la posibilidad de aspirar a la alcaldía de Bogotá.

En entrevista con Vicky Dávila en SEMANA, publicada el pasado 8 de enero, el excongresista afirmó que hasta su oficina llegaron primero dos mujeres y luego otras dos que le contaron esta dramática situación. Hoy, las víctimas se atrevieron a dar sus testimonios, según Bolívar.

“Dos medios de comunicación ya tienen testimonios de víctimas de abuso en el Congreso y trabajamos con ellos en la manera más segura de sacarlos a la luz sin riesgo para las denunciantes y sin cometer una injusticia con los sindicados. Vengo haciendo estas denuncias hace 4 años”, afirmó la noche de este 12 de enero quien fue uno de los principales defensores del presidente Gustavo Petro en el Senado.

Gustavo Bolívar dio a conocer públicamente su renuncia al Senado el 31 de diciembre de 2022. Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Bolívar también pidió que, si más mujeres fueron víctimas de esta red, denuncien, y garantizó una ruta segura para denunciar los caso de abuso en el Congreso.

“Mujeres abusadas tienen derecho a proteger su anonimato, pero las animo a denunciar. Si las víctimas se deciden a ponerle cara al abuso de poder sobre sus cuerpos y se unen en un solo grito, cae la máscara a muchos poderosos. Trabajamos en una ruta para denunciar con seguridad”, escribió en Twitter.

Bolívar explicó cómo funciona la red

El exsenador reconoció en SEMANA que esas prácticas existen en el Congreso y que se van identificando. “Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina”, dijo el exsenador en la entrevista.

“Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho”, comentó.

Las denuncias que recibió el exsenador dejan ver la manera cómo opera esa red al interior del Capitolio. “Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, dijo Bolívar.

Los victimarios ofrecerían contratos de tres meses en el Congreso a algunas mujeres a cambio de favores sexuales. Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Sin embargo, el exsenador señaló que aunque le había contado esas denuncias a varias personas, “el problema es que ellas no han querido dar públicamente la cara porque están casadas. El esposo no sabe lo que les toca hacer; a otras les da miedo que el novio las deje; otras tienen el temor de que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado. Es terrible lo que pasa con la mujer y no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. El abuso hacia la mujer es bárbaro”.

Las decisiones en el Congreso tras la renuncia

Tras esta denuncia, luego de analizar la situación, el representante David Racero, presidente de la Cámara, anunció este miércoles 11 de enero que la corporación adoptará el protocolo en contra de las violencias basadas en género que prepara la Comisión de la Equidad de la Mujer del Congreso.

“Como mesa directiva de Cámara, vamos a instaurar una mesa de trabajo para revisar y aprobar el protocolo en contra de las violencias basadas en género que presentó María José Pizarro desde la Comisión de la Mujer”, apuntó Racero.

David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, anunció la primera medida con base en las denuncias de Bolívar. - Foto: Juan Carlos Sierra

Así mismo, el senador John Jairo Roldan, presidente de la Comisión de Ética del Congreso, anunció que se abrirá investigación disciplinaria para investigar la grave denuncia dentro del Capitolio.

“Ante las afirmaciones del exsenador Gustavo Bolívar, nosotros, de oficio, la Comisión de Ética, ha iniciado una indagación disciplinaria respecto a lo que dijo en el programa en la revista SEMANA, con Vicky Dávila”, aseguró el congresista a este medio.