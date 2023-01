Lo último: presidente de la Cámara anuncia primera decisión tras denuncia de supuesta red de trata de mujeres

Tras las explosivas declaraciones dadas por el exsenador Gustavo Bolívar, en entrevista con SEMANA, en las que habla de una supuesta red de trata de mujeres en el Congreso, la mesa directiva ya anunció las primeras decisiones.

El exsenador aseguró que cuatro mujeres le denunciaron estos hechos y señaló que en ellos estarían involucradas seis personas, entre senadores y otros funcionarios que trabajan que en el recinto legislativo.

De acuerdo con Bolívar, las mujeres son esclavizadas sexualmente con contratos de prestación de servicios de “dos o tres meses”.

“Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho. Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, dijo.

El exsenador Gustavo Bolívar le reveló a SEMANA que en el Congreso existiría una red de acoso sexual a las mujeres. - Foto: Mario Inti- SEMANA

Tras esta denuncia, luego de analizar la situación, el representante David Racero, presidente de la Cámara, anunció este miércoles 11 de enero que la corporación adoptará el protocolo en contra de las violencias basadas en género que prepara la Comisión de la Equidad de la Mujer del Congreso.

“Como mesa directiva de Cámara, vamos a instaurar una mesa de trabajo para revisar y aprobar el protocolo en contra de las violencias basadas en género que presentó María José Pizarro desde la Comisión de la Mujer”, apuntó Racero.

Frente a decisiones de fondo sobre los congresistas que presuntamente estarían involucrados en esta red, el presidente de la Cámara se limitó a mencionar: “Esperamos que con prontitud la Fiscalía adelante investigaciones”.

El exsenador Bolívar señaló que recibió testimonios de mujeres en el Congreso de presunto acoso sexual. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por lo pronto, el protocolo mencionado por Racero aún está en construcción; mientras tanto, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer anunció que acompañará a las funcionarias víctimas de este presunto delito.

La comisión, preocupada por “proteger y mejorar” las condiciones laborales para las mujeres en el Congreso, anunció que viene trabajando articuladamente con la institucionalidad, las mesas directivas y las direcciones administrativas de Cámara y Senado en la creación del protocolo de denuncia frente al acoso y la violencia contra las mujeres al interior del Capitolio.

“En este marco, manifiesta la entera disposición para que, sin revictimización y mediante canales internos, seguros y efectivos, las mujeres sean escuchadas, acompañadas, apoyadas y orientadas en las acciones que decidan emprender. Asimismo, comprende y respeta su autonomía para denunciar y/o hacer públicas sus historias y sus nombres”, se lee en un comunicado de la comisión emitido este miércoles.

La senadora María José Pizarro, presidenta de la Comisión de la Equidad de la Mujer, se solidarizó con las posibles víctimas de acoso sexual en el Congreso. - Foto: juan carlos sierra-semana

Por medio del documento, se convocó a Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo; a la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía; a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a expertas en el tema, y a organizaciones para que asistan a una sesión de la comisión.

En esta reunión, se buscará hacer un diagnóstico y caracterización del acoso sexual en el ámbito laboral en el país, “que permita buscar soluciones concretas, rápidas y efectivas para erradicar este tipo de violencia que nos aqueja”.

Paralelo a ello, el representante del Centro Democrático Juan Espinal le pidió en las últimas horas a la Comisión de Ética de la Cámara iniciar investigación de oficio sobre lo dicho por Bolívar, pues estas declaraciones “no pueden quedar en una entrevista”.

“Será de gran importancia escuchar al señor Gustavo Bolívar, este tipo de señalamientos al Congreso no pueden quedar en una entrevista, si existen responsables deben ser investigados”, apuntó Espinal.

En carta dirigida al presidente de esta corporación, Andrés Montes, el representante Espinal pide investigar si algún representante a la Cámara estaría involucrado en esta supuesta red de acoso sexual.