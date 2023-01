Llamado de Humberto de la Calle a directivas del Congreso a “establecer correctivos” tras denuncias de Gustavo Bolívar en SEMANA. “Es algo serio”, dice

El senador independiente Humberto de la Calle les hizo un llamado a las directivas del Congreso para que “establezcan correctivos” tras las denuncias del excongresista Gustavo Bolívar en SEMANA sobre corrupción y abuso sexual en el Capitolio.

“Las declaraciones de @GustavoBolivar deben provocar reflexión muy seria y un curso de acción. Algunos le dan palo y otros lo apoyan. Más allá de eso, corresponde al Congreso, y en particular a sus directivas, establecer correctivos a la corrupción y el abuso sexual. El algo serio”, manifestó De la Calle en su cuenta de Twitter.

El fin de semana pasado Bolívar le dio una entrevista a la directora de SEMANA, Vicky Dávila, en la que destapó varias prácticas reprochables en el Congreso, entre ellas los altos niveles de corrupción y el supuesto aprovechamiento de algunos congresistas de mujeres que contratan en sus unidades de trabajo legislativo.

De acuerdo con el exsenador petrista, en el Capitolio habría un 60 por ciento de congresistas relacionados con mafias y otros actos de corrupción. “Son mafias muy consolidadas. Tienen procuradores regionales, fiscales, contralores, nadie los puede tocar. Los escándalos se han desatado es a partir de investigaciones periodísticas, porque al juez o al magistrado que lleva el caso le queda muy difícil no actuar. Las pruebas son evidentes. Ellos tienen todo controlado. Es una barbaridad”, aseguró Bolívar.

Gustavo Bolívar, excongresista del Pacto Histórico. Foto Mario Inti Garcia Mutis - Foto: Mario Inti Garcia Mutis

Sobre el supuesto aprovechamiento sexual de algunos de sus colegas, el excongresista aseguró que “existe” y que “se va identificando” en el Congreso.

“Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho. Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año”, aseguró el exsenador.

Agregó que “las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas. Yo se la conté a varias personas, pero el problema es que ellas no han querido dar públicamente la cara porque están casadas. El esposo no sabe lo que les toca hacer; a otras les da miedo que el novio las deje; otras tienen el temor de que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado. Es terrible lo que pasa con la mujer y no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. El abuso hacia la mujer es bárbaro”.

El senador Humberto de la Calle, quien hizo el llamado a las directivas del Congreso para establecer correctivos ante las denuncias de Gustavo Bolívar. - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Si a mí me gusta una persona, pues la conquisto. Obviamente, en los cinco años que estuve en el Congreso, nunca me involucré con nadie allá. Parecía un caballito, ni las miraba. Uno es tan de malas que uno se queda mirando a alguien y una cámara lo graba. Me parece grotesco, cuando uno tiene una posición dominante, tener que abusar de esa posición para poder tener a alguien. No le veo ni gracia. ¿Qué gracia tiene estar con una persona contra su voluntad?”, afirmó.

Las denuncias de Bolívar derivaron en procesos en entes investigativos como la Fiscalía General de la Nación y en el mismo interior del Legislativo, donde las comisiones de ética de Senado y Cámara estarían tomando cartas en el asunto.

También provocó una ola de indignación en varios colegas de Bolívar, algunos de los cuales le pidieron que denuncie a los congresistas que estarían incurriendo en estas prácticas. Sin embargo, el excongresista ha guardado silencio sobre los protagonistas de estas prácticas.