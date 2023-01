Confidenciales “El país conoció en campaña su estrategia de calumniar y desacreditar a otros sin pruebas”: Marta Lucía Ramírez lanzó agudos dardos a Gustavo Bolívar; la pelea continúa

La exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez no se guardó nada y lanzó fuertes pullas en contra del excongresista del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, las cuales dejó publicadas en su cuenta de Twitter.

Ramírez indicó que Bolívar es experto en desacreditar, calumniar a las personas sin tener pruebas, mezclando, según la exfuncionaria del Gobierno Duque, mentiras con verdades.

“Ya el país conoció en campaña su estrategia de calumniar y desacreditar a otros sin pruebas ni denuncias, mezclando mentiras con verdades y linchamiento con bots. Lo que tengo es por 42 años de trabajo honesto construyendo en sector público y privado, no destruyendo imagen de Colombia”, dice el trino de Ramírez.

La radical postura de la excanciller, que ha tenido un choque con Bolívar, se conoció por un mensaje que publicó el exsenador.

“Otros se han vuelto ricos con la teta del Estado y teniendo narcotraficantes como socios. Además, la mala imagen de Colombia la crean los corruptos y los mafiosos, no los que contamos sus historias”, dice la publicación de Gustavo Bolívar.

La pelea estalló luego de que, recientemente, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez se fue con todo contra el exsenador Gustavo Bolívar. Lo criticó por los trabajos audiovisuales que ha realizado en los que las temáticas han girado alrededor de narcotraficantes.

“Es increíble la tranquilidad con la que nos pretenden imponer la escala de valores y supuesta decencia de quien se ha vuelto millonario promoviendo a Colombia como el país de prepagos y narcos”, aseguró la excanciller.

Algunas de las producciones por las que Bolívar ganó reconocimiento antes de llegar al Congreso son Sin tetas no hay paraíso, El Capo, entre otras. Según anunció Bolívar, en medio de su renuncia al Senado, ahora trabajará como guionista de una novela que no tendrá esta temática.

“Por fin pude vender algo que no tenga que ver con el narcotráfico. El péndulo hoy no está ahí. Voy a hacer una novela, que no es de acción, se llama Millonario sin amor”, aseguró el exsenador del Pacto Histórico en entrevista con Vicky Dávila en SEMANA.