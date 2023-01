Él es el senador que reemplazó a Gustavo Bolívar en el Congreso y esto es lo que quiere hacer desde su curul

Luego de que el pasado 31 de diciembre el senador Gustavo Bolívar renunciara a su curul para no inhabilitarse en la carrera por la Alcaldía de Bogotá, este miércoles Alberto Benavídez, quien ocupaba la casilla número 21 en la lista del Pacto Histórico, tomó posesión de su cargo ante el presidente del Senado Roy Barreras.

El Polo Democrático habló con SEMANA sobre los retos que enfrentará en el cargo.

SEMANA: ¿cómo llega al Congreso y cuál es su trayectoria?

ALBERTO BENAVÍDEZ (A. B.): hago parte del ejecutivo nacional del Polo Democrático Alternativo, soy su vicepresidente político y llevo un trabajo de más de diez años en el partido. En la lista paritaria, dentro de esa definición que hizo el Polo, estaba dentro de esa alternancia. Vengo de transitar un mundo entre la academia y la lucha social por más de 25 años. He estado muy cerca de procesos de ordenamiento territorial, configuraciones regionales en términos productivos, dinámicas culturales, políticas de culturalidad y alrededor de lo que significa el proceso de paz, tanto en términos de liderazgo social y como investigador. Soy doctor en antropología, esa es mi hoja de vida que me permitió dentro del partido estar en ese puesto, siguiendo la alternancia y la paridad, en el puesto 21, como el sexto candidato del Polo Democrático Alternativo.

Alberto Benavídez aseguró que estará comprometido con las iniciativas del Pacto Histórico. - Foto: Cortesía Prensa Alberto Benavídez

SEMANA: usted llegó por la renuncia del senador Gustavo Bolívar, ¿qué opina de esa decisión?

A. B.: en primer lugar, nosotros somos una lista cerrada y eso es importante porque la gente no votó por una persona en particular, sino por la propuesta que lanzó el Pacto Histórico que estaba ligada a la propuesta del cambio y al programa presentado por el presidente con el logo de una potencia mundial de la vida. Yo asumo que formo parte de esa coalición y asumo el programa y las definiciones de esa coalición.

Por otro lado, también entiendo que el senador Bolívar ha decidido inicialmente, de manera personal, como muchas veces anunció, por su momento económico y de decisiones de vida profesional; pero por otro lado, también entiendo que la renuncia obedece a la posibilidad de que él sea candidato a la Alcaldía de Bogotá. Pienso que es muy importante que los dirigentes del Pacto Histórico vamos a actuar políticamente donde sea necesario, sabiendo que la lista es compacta, pero también que necesitamos consolidar el cambio en las regiones, en los departamentos y sin duda también en Bogotá. Desde allí asumo que la renuncia es consonante con eso y consecuente con que seguiré desarrollando lo que el senador Bolívar hacía en la Comisión Tercera.

SEMANA: hablando de las elecciones regionales, ¿en el Polo Democrático ya tienen definido el candidato para lanzar en el Pacto Histórico?

A. B.: no, en el Polo hemos venido participando en las reuniones del Pacto Histórico, y la comisión política del Pacto anunció en noviembre que se presentarían candidaturas desde los distintos partidos dependiendo también de fortalezas de acumulados y que si se llegaran a presentar varios candidatos se generaría una consulta para definir un único candidato. El Polo todavía no ha elegido una candidatura para Bogotá.

El senador Gustavo Bolívar renunció al Congreso para no quedar inhabilitado en la carrea por la alcaldía de Bogotá. - Foto: Mario Initi -SEMANA

SEMANA: ¿tiene en mente proyectos o temas en los que vaya a trabajar?

A. B.: en primer lugar, nosotros como bancada de Gobierno asumimos las propuestas legislativas del Gobierno, hemos defendido la reforma tributaria, la propuesta de ‘paz total’, defenderemos ahora la reforma a la salud, laboral y pensional que se presentarán en este periodo legislativo; eso en primer lugar, las propuestas que nosotros asumimos serán las propuestas legislativas que el Gobierno proponga, por un lado, pero también obviamente tenemos una serie de temas, a mí me interesan muchísimo las discusiones del Plan de Desarrollo que se van a desarrollar desde el 6 de febrero, como está previsto, la palabra de los espacios regionales, de los diálogos vinculantes, las definiciones de los procesos sociales, se ha dado allí una palabra que se respete y esté integrada al Plan de Desarrollo. Como lo decía, vengo de hacer un trabajo regional, prácticamente todas las regiones han estado muy vinculadas tanto académica, como en términos de lucha social y política y lo primero será ser consecuente con esos espacios que fortalecen la democracia participativa, en este caso en el Plan de Desarrollo. Yo vengo de un departamento que ha estado mucho tiempo en una suerte de desventaja, inclusive, hoy hay una crisis muy fuerte entre Cauca y Nariño por el derrumbe de la carretera, eso hace que sectores y la producción campesina quede en momentos muy difíciles, pero también el desabastecimiento para el departamento. Pienso que allí nosotros debemos garantizar en esos presupuestos que el programa que se definió se vaya cumpliendo con carreteras terciarias, que se defina una nueva ruta de integración vial entre Nariño, Cauca y el resto del país, que se logre fortalecer la vida campesina, entonces estaré muy atento a ese presupuesto y a las líneas de crédito y demás para fortalecer la capacidad productiva, para fortalecer las conectividades y la acción ciudadana. En tercer lugar hay un tema que me preocupa y al que le he dedicado una buena parte del tiempo, que es la relación entre energía, agua y lo que llamé en el desarrollo de la campaña ‘para alimentar la vida’, un trabajo que he hecho de ordenamiento territorial. Como antropólogo estaré muy pendiente de todas las definiciones alrededor de la vida campesina, de fortalecer la capacidad intercultural desde una visión democrática pluralista como la Constitución lo orienta.

SEMANA: ¿ya habló con el presidente Gustavo Petro?

A. B.: no, todavía no. Como usted sabe, estuvo en un viaje internacional en Chile y durante estos dos últimos días ha estado directamente atendiendo la situación que se presentó en Nariño. Tendremos una reunión de bancada la próxima semana y espero ahí comunicarme, estaré muy atento a las orientaciones del presidente. Desde el respeto de cada uno de los poderes sabemos que hay que hacer una muy importante acción legislativa para participar de manera activa en el cambio.

El congresista espera la reunión de bancada con el presidente Gustavo Petro para conocer los lineamientos. - Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: ¿qué mensaje les envía a quienes votaron por el Pacto Histórico y que ahora usted los representará?

A. B.: primero un mensaje de confianza. Vengo de una lucha y de una participación en luchas sociales, desde la academia, desde la acción organizada de procesos gremiales, cooperativos, escuelas interculturales, conozco este país, vengo de una región, del suroriente. Lo segundo es que nosotros esperamos ser voceros de esas dinámicas regionales, de las sociedades, de los deseos, de los intereses de la mayoría de los sectores del pueblo colombiano y sobre todo de aquellos sectores que han sido vulnerados, porque la desigualdad ha generado que tengan muy pocas oportunidades. Y el tercero es que trabajaremos por la unidad política para que el cambio no sea solo de un sector o de una parte, sino que el cambio pueda conectar la vida de los colombianos más allá de las situaciones partidistas y gremiales, sino que realmente esperen de nosotros una propuesta de país para los ciudadanos y eso genere un gran proyecto de unidad nacional.