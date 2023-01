El novelón para notificar a Gustavo Bolívar de la citación a la Fiscalía, para que declare sobre mujeres que han convertido en “esclavas sexuales” en el Congreso

El ahora exsenador Gustavo Bolívar reveló en entrevista con SEMANA que al menos cuatro mujeres se acercaron para contarle que en el Congreso existe una red de trata de mujeres que deben sostener relaciones sexuales con funcionarios para garantizar su trabajo.

Las revelaciones se convirtieron en una investigación formal en la Fiscalía, que de oficio decidió indagar en los hechos denunciados por Bolívar. De ahí la necesidad de escucharlo en ampliación de denuncia, el problema fue ubicarlo.

Fuentes del ente acusador aseguraron que se cumplió con todos los trámites que normalmente se utilizan para notificar a los ciudadanos cuando son requeridos por la Fiscalía, pero nada funcionó. No fue posible notificarlo.

El CTI acudió a su pericia, un proceso para conseguir la notificación. Correo electrónico, teléfono y sus colaboradores. Bolívar salió del país, estaba en los Estados Unidos.

Después de varios intentos, una asistente del exsenador respondió en su nombre y confirmó que asistiría a la diligencia, pero de manera virtual. No dejaría su lugar de descanso para relatarle a la Fiscalía lo que es de su conocimiento en sus graves denuncias.

Petrovideos y otros temas fueron los que trató el exsenador Gustavo Bolívar con SEMANA. - Foto: Mario Inti- SEMANA

El caso

En entrevista con SEMANA, Gustavo Bolívar, quien ya firmó su salida del Senado y podría ser candidato a la alcaldía de Bogotá, estremeció al país cuando afirmó en el Congreso había mujeres que estaban siendo esclavizadas sexualmente por los parlamentarios y hasta reveló que esta denuncia llegó hasta su oficina.

“Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho. Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, dijo.

El excongresista señaló que estos casos no han salido a la luz pública, porque las mujeres no han querido denunciar por temor.

“Yo se la conté a varias personas, pero el problema es que ellas no han querido dar públicamente la cara porque están casadas. El esposo no sabe lo que les toca hacer; a otras les da miedo que el novio las deje; otras tienen el temor de que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado. Es terrible lo que pasa con la mujer y no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. El abuso hacia la mujer es bárbaro”, expresó.

Adicionalmente, manifestó que sabe quiénes son los congresistas que estarían involucrados, aunque no dio nombres, y dijo que le daba asco verlos en el Congreso.

“Me daba mucha rabia y casi no les hablaba. Si a mí me gusta una persona, pues la conquisto. Obviamente, en los cinco años que estuve en el Congreso, nunca me involucré con nadie allá. Parecía un caballito, ni las miraba. Uno es tan de malas que uno se queda mirando a alguien y una cámara lo graba. Me parece grotesco, cuando uno tiene una posición dominante, tener que abusar de esa posición para poder tener a alguien. No le veo ni gracia. ¿Qué gracia tiene estar con una persona contra su voluntad?”, expresó Bolívar.