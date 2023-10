Diego Molano entrega detalles inéditos de la megacárcel que quiere construir en Bogotá y anuncia que eliminaría el pico y placa: “es una medida mediocre”

SEMANA: ¿Cómo se ha sentido en esta contienda electoral?

Diego Molano (D.M.): Ha sido una etapa muy importante para recorrer la ciudad, recoger más de 117.000 firmas, para preparar el programa de gobierno y ahora recorrer cada localidad, presentando nuestras propuestas, para ver cómo recuperamos la seguridad, cómo recuperamos la movilidad y cómo mejoramos la calidad de vida ante esta crisis y caos que vive de Bogotá.

SEMANA: Muchos al escuchar su nombre rápidamente lo recuerdan con el Ministerio de Defensa, pero ¿qué más podemos saber o conocer de Diego Molano?

D.M.: Diego Molano es un bogotano de una familia de ascendencia boyacense, hijo de un militar, de una madre que se llama Estela, quien nos sacó adelante a punta de una fábrica de confección, después de que mi papá murió cuando yo tenía 11 años. Soy esposo de Marcela, padre de dos hijos espectaculares, Sofía y Juan Felipe, una familia que es la que llena el alma. Soy administrador de empresas, estudié una maestría en Columbia, en Nueva York, tengo una experiencia especialmente en lo social, manejé el programa de Familias en Acción, hoy Prosperidad Social; fui director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; director de una fundación como Bavaria; y también concejal de Bogotá, inclusive elegido como el mejor concejal de Bogotá; Ministro de Defensa y un bogotano orgulloso; profesor universitario, y creador de algo que es muy importante que los bogotanos sepan, de la Cátedra Bogotá hace más de 30 años, para que los bogotanos y los estudiantes aprendiéramos a conocer la ciudad.

SEMANA: Es decir, que conoce completamente a Bogotá...

D.M.: Me la he recorrido, me la he caminado, amo a esta ciudad, la conozco palmo a palmo y he estudiado la ciudad y además he trabajado con muchas de las comunidades y los barrios de la ciudad.

Diego Molano | Foto: Prensa Diego Molano

SEMANA: Candidato, ¿por qué quiere construir una megacárcel en Bogotá?

D.M.: Bogotá está en un caos de inseguridad inmenso: robos, atracos, acoso permanente a las mujeres, y unas bandas desbordadas que se tomaron la ciudad, la respuesta es más pie de fuerza de Policía, 3.000 hombres de Policía que llevaremos pagos propios por la Secretaría para recuperar parques y colegios, para que sean de las familias y no de los jíbaros y que allí haya mucho deporte para los jóvenes, esa Policía también la vamos a llevar a los colegios y a TransMilenio, eso nos organiza la seguridad.

Pero el problema de Bogotá es la impunidad, porque no hay justicia, la forma de lograr justicia es con una megacárcel para los indiciados, 3.000 cupos, una megacárcel que será construida y operada por una empresa de vigilancia privada, allí llevaremos a todos los que son reincidentes, esos que roban, atracan, y al día siguiente los ciudadanos los ven en la calle burlándose del policía que lo capturó y del ciudadano que lo denunció, vamos a llevar a los jefes de estas bandas que hoy después de ser capturados resultan en estaciones de Policía siguen delinquiendo y extorsionando.

SEMANA: La alcaldesa Claudia López en muchas ocasiones ha cuestionado que es la ley la que permite esa impunidad con los llamados robos de menor cuantía...

D.M.: Se nota que la alcaldesa Claudia López no se ha leído la Ley de Seguridad Ciudadana que impulsamos cuando terminé el Ministerio de Defensa y que fue aprobada por el Congreso, esa ley establece claramente una mayor exigencia y penas para los robos, por ejemplo, de menos de 4 millones de pesos, y es un factor agravante la reincidencia, esos delincuentes deberían quedarse en la cárcel, ya el problema es que los jueces dicen dónde los dejo, no hay cárceles, las estaciones llenas, las URIs llenas, y no se hace un buen proceso de judicialización, la megacárcel solucionaría ese problema, porque el juez ya puede tomar la decisión adecuada, para que esos individuos, que son peligrosos, dejarlos en la megacárcel.

SEMANA: ¿De dónde saldrían los recursos para construir esta megacárcel?

D.M.: Se construye con una alianza público privada, con una empresa de vigilancia privada, que está establecido en la ley, pero también nosotros vamos a hacer un programa que se llama ‘Ni serrucho, ni derroche’, para garantizar que no le tengamos que cobrar más impuestos a los bogotanos, sino, por el contrario, sea por eficiencia, yo creo en un Estado emprendedor, eso es lo que impulsa la nueva centroderecha, y qué vamos a hacer, vamos a unir dos entidades: la Secretaría General con la Secretaría Jurídica, y la Secretaría de Hábitat con la Secretaría de Ambiente, eso nos ahorra 250.000 millones de pesos, reducimos el 10 % de los gastos de funcionamiento de Bogotá y en las alcaldías locales todos los presupuestos deben estar enfocados, especialmente, a seguridad, movilidad y vías, eso significa un ahorro de 500 mil millones de pesos, significa 2 billones de pesos en los cuatro años, con esos recursos pagamos los 3.000 policías que vamos a contratar y a vincular al Distrito y los ponemos en la Policía Metropolitana y hacemos la megacárcel.

Diego Molano | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: Esta megacárcel es la misma segunda cárcel distrital de la que se ha venido hablando en Bogotá...

D.M.: Es la misma, pero por supuesto el concepto es completamente diferente, porque esta tendría 3.000 cupos, es dirigida por una empresa de vigilancia privada, además tiene toda la tecnología para tener inhibidores de señal, para que no puedan seguir delinquiendo desde la cárcel, y los vamos a poner a trabajar por la ciudad, que se paguen su propia comida, que salgan a limpiar canales, parques y además le vamos a pagar a la empresa de vigilancia por cupo resocializado, eso significa un esfuerzo mucho más efectivo en que ese proceso que viven allí, se queden tras las rejas, pero también le devuelvan y le respondan la ciudad por el daño que le causaron.

SEMANA: ¿Qué trabajos saldrían a hacer estos delincuentes para pagarse su comida?

D.M.: Los ponemos a trabajar limpiando parques, canales, también estuvimos viendo lo que pueden hacer en panaderías, pero lo que buscamos es que tengan que pagarse su propia comida, aquí tienen que saber que no pueden atentar, delinquir, incumplir la ley colombiana y no les pasa nada.

SEMANA: Y esta megacárcel no estaría a cargo del Inpec...

D.M.: La megacárcel sería parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia, eso significa que tiene su régimen propio, hoy Bogotá tiene su propia cárcel, no depende del Inpec, que es del nivel nacional, depende específicamente del Distrito Capital, y esa será una institución del Distrito Capital.

SEMANA: Usted cuando fue ministro de Defensa le tocó lidiar bastante con las manifestaciones, las protestas, y la llamada primera línea en Bogotá, ¿qué manejo le va a dar a estas protestas en su alcaldía?

D.M.: Si es una manifestación pacífica, la protegemos con la Policía, con los gestores de convivencia, pero cuando se lance la primera, cuando obstaculicen o bloqueen una vía y afecten a TransMilenio y los derechos de los demás, o si destruyen, hacen caos o tratan de incendiar, o si destruyen un bus, por supuesto que va a intervenir de manera inmediata el Esmad, y vamos a capturar y judicializar a esos delincuentes, porque aquí lo que no se puede volver normal es que cualquiera pueda salir a bloquear la ciudad, a destruirla, porque eso son delitos, eso no es manifestación pacífica y así vamos a actuar.

Hoy los de la primera línea que están capturados y judicializados, desafortunadamente este gobierno los quiere volver gestores de paz, como alias ‘19′, que torturó gente en el portal de las Américas y lo querían volver gestor de paz, son delincuentes por tortura, por homicidio, por destrucción de bien público y privado, que han sido judicializados, es así, con correcta justicia, como vamos a desactivar la primera línea y claramente por eso le hicimos un llamado a Gustavo Bolívar, quien fue financiador de la primera línea, y hace tres debates le dije que dejaran de activar nuevamente a la primera línea, como lo hicieron con el CAI de La Gaitana, ellos manejaron la primera línea, él las financió y ahora la están activando nuevamente con violencia, pero eso no lo vamos a permitir, en Diego Molano van a tener un alcalde que respalda la democracia, pero que también tiene el carácter para capturar a los delincuentes.

SEMANA: Es decir, mano dura para quienes cometan desmanes en Bogotá...

D.M.: Sobre todo delitos, como destruir un bien público privado y obstaculizar las vías de la ciudad, eso no es manifestación pacífica.

SEMANA: ¿Qué decirle a Gustavo Bolívar que se ha negado a debatir con usted frente a todo este tema de la primera línea en Bogotá?

D.M.: Él me ha dicho a mí que yo lo he agredido, pero ya llevan más de un año, después de que salí del Ministerio de Defensa, diciéndome todo tipo de injurias, improperios y calumnias, de hecho, por eso tuve que denunciar a María José Pizarro, máxima líder del Pacto Histórico, por injuria y calumnia y se tuvo que retractar frente a las afirmaciones que hizo. Gustavo Bolívar sacó una valla virtual, diciendo todo tipo de sandeces, y buscando agredir y generar caos, y porque le hice el reclamo, entonces ahora no va a los debates, quiere ser alcalde de Bogotá y tiene miedo ir a un debate, cómo será capturar un delincuente, no va a ser capaz.

Diego Molano Candidato reconstruyamos Bogotá | Foto: Esteban Vega

SEMANA: ¿Está de acuerdo con la propuesta del Gobierno Petro de pagarle 1 millón de pesos a los jóvenes para no matar?

D.M.: Estoy en absoluto desacuerdo, los valores en esta sociedad tienen que estar donde corresponden, mientras el presidente Petro le va a pagar un millón de pesos a unos delincuentes por no matar, en Bogotá, Diego Molano le va a pagar a medio millón a familias, medio millón de pesos, para que sus jóvenes estudien, emprendan o trabajen.

SEMANA: ¿Bogotá necesita una policía local?

D.M.: No, Bogotá necesita más policía, pero es fortaleciendo a la Policía Metropolitana, esta policía local que se inventó Claudia López a lo último, que cree que con proyectos de ley se soluciona el problema de seguridad real que tiene los ciudadanos en las calles, no sirve, Bogotá ya tuvo una policía así, pero era una policía política a mediados del siglo pasado, que hizo parte del Bogotazo, que tomó partido y que era manejado por políticos, eso no se puede volver a permitir.

SEMANA: Dentro de su plan de gobierno, usted también propone la creación de una universidad digital, ¿cómo es esto?

D.M.: Tenemos un reto muy grande en Bogotá, los jóvenes, y queremos que en los próximos, en la próxima década, y particularmente cuando cumplamos 500 años de la fundación de Bogotá, poder decir con tranquilidad que esta ciudad le ofrece a cualquier joven que estudie o que trabaje, si lo quiere hacer por supuesto. La Universidad Digital Metropolitana es la gran apuesta. Hoy no vamos a lograr una cobertura universal apunta de cemento y ladrillo, no, se logra con universidad digital, allí tendremos primero la posibilidad de estudiar inglés, cualquier joven, bogotano, puede estudiar inglés, tener un segundo idioma y trabajar para cualquier empresa; segundo, también tendremos cursos cortos certificados, por ejemplo, en desarrollo de software; tercero, se podrá hacer cursos como ingeniería de sonido, de logística, de desarrollo y actividad deportiva, a costos muy razonables, casi gratis. Esa universidad preparará la nueva fuerza laboral para que los jóvenes sean emprendedores, tengan salarios dignos y puedan salir adelante.

SEMANA: Con tantos frentes de obra que hay en Bogotá, ¿cómo mejorar la movilidad?