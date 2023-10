Alarmados se declararon los candidatos a la Alcaldía de Bogotá por el informe exclusivo de SEMANA sobre espionaje a campañas: “guerra sucia”

Los afectados con esa delicada situación, advirtieron que no se puede recurrir a una guerra sucia para cancelar candidatos, de la misma manera han solicitado a las autoridades garantías de cara a las próximas elecciones del 29 de octubre.

En ese sentido, Carlos Fernando Galán, fue enfático en manifestar que el presunto espionaje debe motivar una reacción rápida de las autoridades pertinentes para aclarar ese tema en particular.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Bogotá Rodrigo Lara dijo: “Es una denuncia grave que espero que no llegue a mayores. Pero acá pueden entrar y espiar todo lo que quieran, porque esta es una campaña austera, sin recursos, a la que el Banco de Bogotá no le quiso girar un crédito y donde hacemos campaña con las uñas y a todo pulmón. Aquí no les tenemos miedo a las maquinarias, igual les vamos a ganar”.