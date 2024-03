Director de UNGRD, Carlos Carrillo, denunció en SEMANA otros contratos que dejó Olmedo López para carrotanques y carros de bomberos

“Hay otra orden proyectada, no la he encontrado firmada, para comprarle a Roger Pastas otros 27.000 millones de pesos en carrotanques. 20 carrotanques doble troque más. Son más caros que los primeros”, aseguró Carrillo.

Carrillo aclaró que no se sabe nada de Roger Pastas Fuertes, un joven de 26 años, profesional en veterinaria, que fue el beneficiario de algunos de estos contratos a través de Impoamericana Roger S.A.S., una compañía de Cúcuta para comercializar ferretería, joyas, entre otros, que sería fachada. Desde la UNGRD lo han convocado, pero no ha asistido.

“El director Carrillo llegó el martes. No habíamos tenido la oportunidad de hablar cara a cara, y ayer (jueves) me citó a su despacho. Me pide que entre sin celular. Entro con el celular y pensé que íbamos a hablar de temas de trabajo, yo le iba a mostrar una incapacidad que tengo de 30 días que me dio mi ginecólogo porque tengo un embarazo de alto riesgo, tengo 40 años”, denunció la mujer recientemente.