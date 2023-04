Dos nuevos ministros del Gobierno fueron secretarios en la Alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro

Luego de la decisión del presidente Gustavo Petro sobre generar un revolcón en su gabinete de Gobierno, en donde el mandatario determinó la salida ocho de sus ministros, en el marco de la crisis por el rompimiento de la coalición oficialista, a raíz de las discrepancias en torno a la reforma a la salud, este miércoles 26 de abril se conocieron los nombres de los ministros entrantes.

En ese mismo sentido, dentro de la reciente decisión del presidente hay dos nombramientos que causaron particularidad. Se trata del nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y de Guillermo Alfonso Jaramillo, quien se desempeñará como el titular de la cartera de Salud, uno de los cargos que más ha causado polémica por la actual reforma que se estudia en el Congreso de la República.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

Estos dos nuevos altos funcionarios se destacan o resaltan sobre los otros seis, ya que tanto Jaramillo, como Bonilla, fueron secretarios de gobierno cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, en el período de 2012 a 2015.

Cabe recordar que Ricardo Bonilla ejerció como el secretario de Hacienda de dicho gobierno, es más, el funcionario alcanzó a ser alcalde encargado de la ciudad. Por su parte, Jaramillo estuvo a la cabeza de la Secretaría de Salud.

Tras la experiencia que ambos tuvieron en los cargos durante la administración de Petro, el mandatario les encargó esta nueva tarea, donde ambas carteras del Gobierno son muy importantes para el país. No obstante, por las controversias y la actualidad que vive la reforma a la salud, Jaramillo es quien ingresa al ministerio con la dura tarea de impulsar la aprobación de la polémica reforma.

Ricardo Bonilla

El economista bogotano, que sonó desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro para ser ministro de Hacienda, finalmente llegó ahora a ocupar el cargo que deja José Antonio Ocampo, tras la aceptación de la renuncia presentada por todos los miembros del gabinete, de manera protocolaria.

Ricardo Bonilla es el nuevo ministro de Hacienda. - Foto: JONATHAN CHIQUIZA

Ricardo Bonilla fue uno de los tres economistas (junto con Jorge Iván González y Luis Jorge Garay) que lideraron el programa económico que llevó a Petro a la Presidencia. Por eso, se pensaba que lo acompañaría en la cartera de las finanzas públicas desde el inicio, lo que no se pudo materializar en ese entonces, porque aún tenía sin resolver una demanda que enfrentaba desde la época en la que se desempeñó como secretario de Hacienda del Distrito capital.

El nuevo ministro de Hacienda fue formado en las universidades Nacional y Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Realizó estudios de economía industrial y cambio mundial en Francia, para luego volver a Colombia, país en el que ha acuñado una amplia experiencia académica y administrativa.

Con su línea de economista keynesiano, es decir, que pone por encima el papel del trabajo en la producción de una economía, ha sido profesor en buena parte de las universidades del país.

Entre sus cargos administrativos se destaca el de secretario de Hacienda de Bogotá y director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional. También ha sido integrante de las juntas directivas del Grupo Energía Bogotá (GEB), Codensa del GEB, Emgesa del GEB, Transportadora de Gas TGI y TransMilenio.

Guillermo Alfonso Jaramillo

Fue alcalde de Ibagué y exgobernador del Tolima. Él es médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario y cuenta con estudios profesionales en cirugía cardiovascular en The Swedish Board of Health and Welfare en Suecia.

Guillermo Alfonso Jaramillo es el nuevo ministro de Salud. - Foto: León Darío Peláez

En su hoja de vida también se destaca su rol como secretario de Salud de Bogotá cuando justamente Gustavo Petro fue alcalde. Después de eso, siguió al interior de la Alcaldía, pero como secretario distrital. Adicionalmente, fue representante a la Cámara en la década de los ochenta, senador de la República a inicios de los 2000, y fungió en los cargos mencionados anteriormente en Tolima.

Durante su gestión en la administración distrital de Petro, la Procuraduría General de la Nación le formuló un pliego de cargos por haber nombrado como gerente del hospital de Meissen a Luz Marina López Salamanca, persona que presuntamente estaba inhabilitada de ocupar el cargo. Sin embargo, no se encontraron pruebas suficientes para eso y el caso fue declarado como no probado, dejando absuelto a Jaramillo.

Por otro lado, cabe mencionar que el año pasado, concretamente en agosto, la Fiscalía solicitó enviar a prisión a Jaramillo por presuntas irregularidades en la contratación navideña cuando fue alcalde de Ibagué. Presuntamente, él habría celebrado un contrato por 1.600 millones de pesos en 2016 bajo inconsistencias en materia legal.

Sin embargo, la semana pasada, concretamente el 17 de abril, la Fiscalía anunció que interpondrá el recurso de apelación contra la decisión que tomó un juzgado penal del circuito, la cual declaró fallo absolutorio a favor del exalcalde de Ibagué. Como tal, Jaramillo había sido acusado en 2019.

El exsecretario de Salud y Distrito de Gustavo Petro llega en un período tenso y polémico del mandato. En sus manos quedará el rumbo que tome la reforma al interior del Congreso de la República.