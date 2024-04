Presidente Petro reveló su deseo de cambiar las vigencias futuras en Colombia para “priorizar la equidad regional”

Con el objetivo de materializar su propuesta del cambio, el presidente de la República Gustavo Petro destapó sus cartas y reveló su deseo para que se cambie el cuadro de vigencias futuras en Colombia.

En la participación que hizo en el Congreso de Concejales que se desarrolló este lunes 29 de abril, indicó que se debe priorizar las necesidades regionales para lograr una equidad en el país.

“El cuadro de las vigencias futuras en Colombia reproduce la desigualdad, y en mi opinión, por tanto, la violencia y la inseguridad. Es un uso del dinero público para la acumulación concentrada de riqueza. Llegó el momento de cambiar el cuadro de vigencias futuras en Colombia”, sostuvo Petro.

También señaló el presidente que los representantes “de esas zonas excluidas del territorio nacional van a luchar contra la corriente si no se modifican esos criterios”.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

“¿Cómo cambiar las vigencias futuras, de tal manera que de aquí a 30 años el Gobierno priorice la equidad regional y territorial y, por lo tanto, ayude a que el territorio excluido se vuelva incluido? Eso me parece que es una agenda entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales que se necesita de manera inmediata”, insistió el jefe de Estado.

También señaló: “Tendríamos una responsabilidad compartida, muy importante en la transformación de Colombia hacia la transformación de una democracia local, incluyente. La inversión pública está concentrada en carreteras poderosas; son 4G concentradas territorialmente alrededor de las ciudades más ricas, y solucionando problemas que tienen que ver, no con la población, sino con los sectores pudientes de esas dos sociedades más ricas. Ese es el modelo de desarrollo que tenemos”.

“El Gobierno no ha podido transformar esas condiciones, y no las ha podido transformar porque necesita más fuerza, es decir, necesita arañar el poder y dejar de ser simplemente Gobierno. Y arañar el poder significa encontrar las fuentes mismas del poder, que es el pueblo”, insistió el mandatario en su discurso.

Palacio de Nariño | Foto: Guillermo Torres /Semana

Sumado a ello dijo, “resulta que cada vez estoy más convencido de que para que sea eficaz tiene que haber territorialización. O sea, cómo en una región se puede transitar de una economía ilícita a una lícita sin problema”.

“Hay que tener unas ideas del quehacer, porque hay que tener unos recursos, porque hay que saber si la nación ayuda en el proceso con recursos también, porque hay indudablemente que tener expertos, porque hay que tener valentías, porque hay que construir una sociedad proclive a esos objetivos y porque al final hay que tener éxito”, anotó Petro.

Petro lanzó pulla contra Iván Name por idea de federalismo, dijo que es “vieja” y señaló “no tiene sentido si no hay democracia local”

En ese mismo evento, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó un agudo dardo contra el presidente del Senado, Iván Name.

El mandatario colombiano cuestionó la idea de Name sobre el federalismo, señalándola de “vieja”, indicando que no tendría sentido si no se implementa una democracia local.

Iván Name cuestionó al presidente Gustavo Petro | Foto: Twitter: RCN Radio/Presidencia

“Si la gente que vive en los territorios y su cultura pudiera aflorar, sin excluirse y sin silenciarse. La democracia local es esa manera de aflorar. Y yo sí creo que la agenda política colombiana debe llegar a la democracia local”, expresó Gustavo Petro.

También señaló en su intervención: “El presidente del Senado, que no me quiere mucho, Iván Name, hablaba y se abanderaba de la idea del federalismo, la vieja idea del federalismo. Pero la vieja idea del federalismo no tiene sentido si no hay democracia local”.

Gustavo Petro lanzó pulla al presidente del Senado Iván Name. Dijo que “no lo quiere mucho” y señaló “se abanderaba de la idea del federalismo... Pero la vieja idea no tiene sentido si no hay democracia local”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/zXLh3ZbZF2 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 29, 2024

“Porque si no, sería un cambio de élites, incluso peligrosa. Porque uno no sabe qué élites están manejando en realidad el poder local. Nos podría llevar a una de las tantas guerras que ya hemos tenido, otra más. No, es a la ciudadanía. El poder local debe ser de la ciudadanía. Y en esa medida la discusión federal no se vuelve tonta, se vuelve real”, insistió.

Además, señaló en su análisis: “Porque ¿qué es el poder de la ciudadanía? El poder de decidir, el poder de hacer la norma, la regla, la ley. Y entonces aquí creo que también hay otro tema de agenda. ¿Cómo empezar a construir?”.