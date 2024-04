José Félix Lafaurie reclamó por asesinato de ganaderos e invasión de fincas: “le pedimos a las autoridades acciones contundentes”

Sin embargo, desde el Gobierno han dicho que no respaldan esta idea. “El Gobierno no patrocina, no promueve, no apoya, no respalda ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a ningún acto delictivo, esa es una forma de autodefensa con la que nosotros no estamos de acuerdo”, aseguró el ministro de Defensa Iván Velásquez.