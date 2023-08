Eduardo Verano, candidato a la Gobernación del Atlántico, hace sugerencia al presidente Petro: “ojalá entienda que debemos articularnos y trabaje con los gobiernos locales”

E.V.: Es que hay una dinámica local que obviamente sigue unos parámetros y unos patrones de lo que está ocurriendo a nivel nacional, pero lo local tiene su propia dinámica, su propio camino, un proceso diferente y eso es lo que hay que entender y dinamizar. Uno mismo tiene que ir buscando la construcción de todos esos procesos. Eso no se da de la noche a la mañana ni espontáneamente.

E.V.: Creo que sí, yo hice parte de la dirección del Partido Liberal en la secretaría durante mucho tiempo y entendí que esa dinámica política requiere de mucha concentración, mucha filigrana, paciencia y realmente creo que afortunadamente en el caso mío se están dando algunos resultados en ese sentido y ojalá que Dios me dé esa oportunidad.

SEMANA: La experiencia política usted la tiene, de eso no hay ninguna duda, ¿pero cuál es la diferencia que podría encontrar en la gobernación en medio de todo lo que está pasando en nuestro país?

E.V.: Muy bien. Definitivamente él va a ser el alcalde. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro candidato en este momento. Ya se cerraron las inscripciones y él es el único. Entonces la tarea que hay que hacer es precisamente con los alcaldes, es decir, la Gobernación sí es importante, pero la llave con los alcaldes es fundamental y también con el Gobierno nacional.

E.V.: Definitivamente, esa llave tiene que funcionar. Es mucho de amistad, pero también respeto y entendimiento. No todo es color de rosa. Muchas veces hay diferencias de criterios. Lo interesante es sentarse a discutir, analizar que los equipos de trabajo tengan la capacidad y la instrucción de articularse. Esa es la esencia.

SEMANA: Y pensar en la gente, algo que no ocurre en Bogotá, donde cada vez que hay cambio de alcalde se modifica todo lo del anterior...

E.V.: Es que no estamos para lucimientos personales. Aquí estamos es para que la gente tenga un mejor vivir. La esencia de nosotros es realmente cómo nos percibe la gente después de que terminemos de gobernar.

Cuando tú terminas de construir todo este proceso de infraestructura dentro de un departamento y que ya tienes las bases para un crecimiento económico, lo importante es una meta clara de hacia dónde llevar el proceso económico y no hay ninguna duda, es la internacionalización. Más productos nuestros vendiéndose en el exterior, más productos del departamento y ojalá una marca Atlántico. Esa internacionalización también es para atraer inversionistas que vengan a traernos su capital, porque necesitamos capital externo, necesitamos que la gente nuestra invierta.

E.V.: Hay que hacerlo, no tengo ninguna duda. Ojalá que Petro, independiente de las diferencias políticas que puede haberlas, entienda que debemos articularnos. La verdadera posibilidad que Petro va a tener es la de un presidente que puede hacer crecer la inversión, porque va a tener unos recursos. Hizo una reforma tributaria, le han mejorado los ingresos al país, ha tenido una serie de ahorros y demás, por lo que todo puede mejorar.

SEMANA: Pero los ministros no están ejecutando...

E.V.: Total, es que mire, el 85 % de los recursos del país los maneja directamente la Nación. Entonces, si tú quieres hacer algo en un gobierno local, si no estás en llave con el Gobierno nacional, los resultados no serán tan importantes. Por eso hay que articular el trabajo, pero ojalá el manejo de recursos fuera un 50 y 50 porque no es justo como se maneja actualmente. Ese 85 % de la Nación y 15 % de lo local hace que nosotros seamos absoluta y totalmente dependientes para nuestros resultados de lo que logremos articular con el Gobierno nacional.