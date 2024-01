“El cantinflesco Minsalud no sabe cuánto cuesta su reforma, pero pide más impuestos para pagarla”: llueven críticas a Guillermo Alfonso Jaramillo por proponer nueva reforma tributaria

Lo hizo en un momento difícil para el Gobierno porque los colombianos y la oposición tienen claro que la iniciativa del presidente Gustavo Petro no tiene garantizada su inversión a largo plazo. Y ni siquiera se conoce un informe fiscal y financiero profundo por parte del Ministerio de Hacienda.

“Después de mucho tiempo e idas y vueltas, quienes envejecemos por supuesto que vamos a necesitar más recursos. Listo, vamos a necesitar más recursos. Entonces no nos jodan a nosotros y más bien ayúdenos a que hagamos una reforma tributaria en donde en vez de que tengamos… como hizo (Andrés) Pastrana, que hizo una reforma. Nos metió el 2, después el 4 para pagarles a los bancos porque se habían quebrado. Después llegó el doctor (Álvaro) Uribe y nos clavó con el impuesto a la guerra ”, dijo Jaramillo desde Bucaramanga y refiriéndose a las EPS, con quien tiene un distanciamiento evidente.

Y siguió: “Entonces si falta la plata. Si Gestarsalud, ahí está la doctora, [dice que] no hay dinero. Y Andi dice que no hay dinero. Y Bruce Mac Master [dice que] no alcanza la plata. ¿Qué hay que darle más a las EPS? Pues entonces hagamos la reforma tributaria y pongamos a los empresarios a que paguen la plata que dejaron de pagar. A ver entonces, hacemos la reforma”, agregó.