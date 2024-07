El día que Calarcá, de las Farc, reconoció en SEMANA que extorsionaban: “Todo el mundo lo sabe, que se hagan los locos, es otra cosa”

¿Qué hacía esta disidencia con este dinero? ¿Por qué se transportaba la plata en las camionetas pagas por el Estado? ¿De dónde salió el dinero? Claramente, los recursos provenían de extorsiones. El propio Andrey Avendaño, otro de los comandantes de ese grupo, lo reconoció en W Radio y recordó que tenían que financiar a sus hombres porque el Estado no lo estaba haciendo.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, puso el grito en el cielo y les envió un contundente mensaje: “Vamos a evaluar en estos tres meses, si siguen aprovechando el cese al fuego para seguir delinquiendo el Gobierno tendrá que tomar decisiones. No es aceptable la extorsión, no son aceptables las amenazas a alcaldes , hemos recibido denuncias de varias partes del país. Tampoco es aceptable- lo dijimos hace unas semanas- que se sigan presentando asesinatos de líderes y firmantes de paz por parte de estos grupos”.

Sin embargo, las disidencias que negocian con el Gobierno no han negado que tienen recursos económicos y menos han escondido su procedencia.

“¿Quién no sabe que las Farc se financian de esa manera? Todo el mundo lo sabe, que se hagan ahora los locos es otra cosa, no entiendo por qué vienen a armar escándalo ahora”, añadió.

“Como entre nosotros no hay corruptos, ese internado valió unos 3.000 millones de pesos. No hemos hecho las cuentas como tal, pero no costó más de esa cifra. Las Farc lo financió, hemos hecho puentes, carreteras, baterías sanitarias, parques infantiles” explicó.