El contundente llamado del ministro del Interior a disidencias de Calarcá, que movilizaban casi $200 millones en camionetas de la UNP

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, no ocultó su inconformidad porque las disidencias de las Farc, comandadas por Calarcá Córdoba, fueron encontradas con más de 169 millones de pesos en efectivo en las camionetas de la Unidad Nacional de Protección que fueron inmovilizadas por el Ejército en carreteras de Antioquia este martes 23 de julio.

Y anunció: “Vamos a evaluar en estos tres meses: si siguen aprovechando el cese al fuego para seguir delinquiendo. el Gobierno tendrá que tomar decisiones. No es aceptable la extorsión, no son aceptables las amenazas a alcaldes, hemos recibido denuncias en varias partes del país. Y no es aceptable –lo dijimos hace unas semanas– que se sigan presentando asesinatos de líderes y firmantes de paz por parte de estos grupos”.