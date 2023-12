El expresidente Álvaro Uribe llama a Rodrigo Londoño, Timochenko, como un “matón santurrón”

El expresidente Álvaro Uribe no se quedó callado y le respondió a Rodrigo Londoño, director de Comunes, quien le pidió acogerse a la Justicia Especial para la Paz (JEP), tras las declaraciones en su contra de Salvatore Mancuso.

“Mancuso, sinvergüenza, antes decía que cuando pasaban por el Ubérrimo no miraban porque yo no ayudaba”, escribió el exmandatario en sus redes sociales, tras las declaraciones que entregó este fin de semana el exjefe paramilitar en entrevista con la periodista María Jimena Duzán.

“Tendrá que probarme que pasó de la calle, que conversó conmigo, cuando siempre dijo lo contrario. Sobre la reunión negada por el propio coronel Suárez, el bandido respondió a una pregunta ante fiscales que no hablamos de paramilitarismo en Antioquia. Dos razones le mandé: extradición y denuncias penales, aquí y en USA. Cuando la visita del Coronel Suárez, 1995 con posibilidad hasta agosto de 1996 que terminó su periodo como Comandante de la Policía de Montería, en el Ubérrimo existía solamente un campamento sobre la carretera”, señaló textualmente el exmandatario.

Esta no es la primera declaración que Mancuso hace contra Uribe. La JEP reveló recientemente un testimonio que entregó el excomandante de las AUC a la justicia transicional.

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba; me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro”, contó Mancuso.