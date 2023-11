Álvaro Uribe quiere que la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones le reciban su versión libre sobre paramilitarismo y Salvatore Mancuso

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba; me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro”, contó Mancuso ante la JEP.

“Nunca conversé ni me reuní con ese bandido. El parlamentario Miguel de la Espriella me dijo en la campaña que si iba a reunirme con Mancuso, le contesté que no, que de hacerlo no podría ser presidente. Tantos paramilitares que han declarado y es Mancuso el único que dice haberse reunido conmigo. Cambia sobre el número de veces. No tiene sino un testigo, el coronel Suárez, quien lo desmiente. Pero el bandido también ha dicho que no me conocía ni habló conmigo”, manifestó.