“El presidente inicialmente mostró resistencia”: María Isabel Urrutia, exministra del Deporte, se destapa sobre la polémica por los Juegos Panamericanos

SEMANA: ¿Qué le pareció la pérdida de los Juegos Panamericanos de Barranquilla de 2027?

María Isabel Urrutia (M.U.): Era una ilusión de todos los deportistas y colombianos. No es justo que desde el año 1971 no la teníamos, con los Juegos Panamericanos de Cali. También económicamente. 2 millones de dólares no es una cuantía muy poquita para un país como Colombia. Es alta y máxime para una ciudad como Barranquilla. A la gente en la costa Caribe les encanta el deporte y era una oportunidad muy importante.

SEMANA: ¿Sobre quién recae la responsabilidad de haber perdido la sede?

M.U.: Uno puede decir que cada quien tiene su pedacito, pero la responsabilidad más grande fue de quienes pidieron los juegos. De quienes armaron todo y creían que hasta una carta solicitando los juegos llegaba todo. Hasta ahí no llegaba todo porque había que hacer una adición presupuestal o haberlo metido en el presupuesto de 2021 o el de 2022. Solicitaron los juegos, pero nunca colocaron la plata. El que sabe administración pública sabe que si no está presupuestado algo, usted no puede. Eso no es un cajero automático ni es plata ajena. Es plata de los colombianos porque son los impuestos.

Nunca se le hizo Conpes a los Juegos Panamericanos, nunca lo incluyeron en el presupuesto. El que lo incluyó en el presupuesto fue el doctor Gustavo Petro. Quedó en el Plan Nacional de Desarrollo y quedó en el presupuesto de 2023. Esto no es una cuestión de responsabilidades políticas, como la gente lo quiere volver. Si alguno no hace su trabajo, hay que decirlo con la realidad. El Gobierno Petro lo hizo porque trabajamos con Planeación y con Hacienda. Fuimos a Barranquilla, nos reunimos con la gobernadora. No sé. Yo salgo del Gobierno y de ahí ya no sé qué hizo la siguiente ministra.

SEMANA: El Gobierno Duque dice que dejaron proyectado el recurso necesario en el anteproyecto del presupuesto para 2023. ¿Qué responde a eso?

M.U.: Es falso. Le voy a hacer una claridad.Cuando yo recibí el Ministerio, en el empalme yo sabía que había Juegos Panamericanos en Colombia porque estoy involucrada en el deporte. Pero no por escrito y que nos hubieran entregado en el Ministerio que habían Juegos Panamericanos. Si quieren pueden revisar el presupuesto de 2022. Ahí no había una determinación económica para los juegos. Eso no es verdad. Solo en el 2023, cuando arranca el gobierno de Gustavo Petro, es que entra plata para los Juegos Panamericanos dentro del presupuesto.

SEMANA: Pero se conoció el documento del empalme en el que queda por escrito y con su firma que sí se ventiló el tema de los Juegos Panamericanos...

M.U.: En el empalme someramente alguien preguntó por los Juegos Panamericanos y todo eso queda en las actas. Pero ellos, documentación como tal... Yo vine a encontrar el contrato cuando fui a revisar sesión por sesión. Ahí lo encontramos.

SEMANA: ¿Quiere decir que se abordó de forma superficial?

M.U.: Sí, alguien preguntó. Lo que pasa es que como el señor presidente quiso hacer un empalme en el que pudiera participar todo el mundo, en Deporte estuvieron alrededor de 480 personas que rotaban. Alguien preguntaba algo y la doctora Maturana, que fue la encargada por parte del Gobierno, lo contestaba. Ahí seguía la reunión como tal. Pero no es que hayan dado un informe que cuánto se debe y lo que dejaron presupuestado, nada de eso.

SEMANA: Pero Víctor Muñoz, exdirector del Dapre, aseguró que hubo una sesión exclusiva para hablar del tema.

M.U.: Conmigo no se reunió. Yo era la coordinadora. Nunca me reuní con el señor. No lo conozco. Nunca se hizo esa famosa reunión con el grupo de empalme. No sé con quién la hizo, pero con nosotros no.

SEMANA: Siendo ministra, usted dijo que los juegos estaban desfinanciados. ¿Qué le decía el presidente frente a los recursos dispuestos para este fin?

M.U.: El presidente siempre tuvo la voluntad cuando se le explicó la importancia de esos juegos. Él siempre tuvo la voluntad de hacer los juegos y, de hecho, por eso se le metió plata en en el presupuesto de 2023.