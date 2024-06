Elecciones 2026: “Centro Democrático está reconociendo errores que permitieron la llegada de Petro a la Presidencia”

El expresidente Álvaro Uribe no detiene su interés por las elecciones presidenciales del 2026. El proceso judicial en su contra por supuesta manipulación de falsos testigos no ha detenido al líder político, que adelanta una nueva gira por varias ciudades del país, donde expone su preocupación por los resultados del Gobierno nacional en sus primeros dos años.

“Esto no es Gustavo Petro contra la vieja política, ni lo uno ni lo otro, este partido para ser el primero en el 2026, para ganar la Presidencia, para recuperar a Colombia, necesita firmeza en sus principios, valor civil para aplicarlos y defenderlos, y también autocrítica para hacer ajustes, empezando por mí frente a los gobiernos que he presidido. Un problema que veo es que muchos compañeros no conocen el pasado y a otros les da pena. Así es muy difícil enfrentar el futuro”.