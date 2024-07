Ellos son los alfiles de Juan Manuel Santos que hoy defienden a Gustavo Petro, su constituyente y sus reformas

Del grupo santista hace parte el actual embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti. El barranquillero no llegó al gobierno por Juan Manuel Santos porque desde la campaña presidencial jugó un papel importante de estratega y confidente de Petro. Sin embargo, no es desconocida la cercanía que sostuvo con el entonces presidente.

“Juan Manuel Santos no tiene cuotas en el gobierno, no participa en elecciones, no es cercano al presidente Petro y no es de esos expresidentes obsesionados con el poder. Se ha mostrado en contra de una constituyente. Un saludo”, escribió el hijo del exmandatario en sus redes sociales.