En medio de su visita a España, el presidente Gustavo Petro se movilizó en el carro de un dictador, esta es la historia

El presidente Gustavo Petro culminó su gira por España, en donde fue recibido por la realeza de ese país y tuvo encuentros de primer nivel. El mandatario ya llegó a Portugal, donde sostendrá otra agenda adicional a su gira antes de volver al país.

El viaje estuvo lleno de curiosidades y momentos llamativos. Uno de ellos, que el presidente Petro y su esposa, la primera dama, Verónica Alcocer, viajaron en el carro de un dictador, un hecho que no deja de ser curioso no solo por lo que Petro ha representado y su retórica e ideales, sino por su discurso en contra gobiernos de derecha y de Franco.

SEMANA estuvo acompañando la gira del mandatario y evidenció el hecho, que no ha pasado desapercibido y que hasta ha sido reseñado por la prensa española.

Resulta que el pasado miércoles, cuando el presidente Petro y la comitiva colombiana fueron recibidos con honores por la realeza de ese país, en el Palacio Real de Madrid, por el rey Felipe VI y la reina Letizia, Petro y Alcocer llegaron a bordo de un lujoso vehículo Rolls-Royce.

El encuentro también estuvo marcado por el hecho de que Petro no se puso el frac, la vestimenta oficial para una cita con la realeza de este país. - Foto: Juan Diego Cano

Lo más llamativo es que el carro, modelo Phantom IV, perteneció al dictador de derecha Francisco Franco, un personaje al que el mandatario ha criticado en varias ocasiones. Según se conoce, solo hay 18 carros como este en el mundo y se habría tratado de un regalo en su momento de la reina Isabel II del Reino Unido a Franco en un cumpleaños.

Fue ese mismo carro del que se bajaron Petro y Alcocer para ser recibidos por los reyes Felipe y Letizia. Incluso, allí quedó grabado el momento en que la primera dama saludó al rey y parece inclinarse hacia adelante, por lo que muchos preguntaron si hizo una venia. En ese mismo evento fue que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, llegó en tenis y despertó otra polémica.

El hecho del carro no deja de ser curioso, sin embargo, a pesar de haber utilizado varios de los bienes de Franco, el mandatario, a modo de ‘chiste’ se desmarcó de la gestión del dictador. En una conferencia aseguró que sufrió “pesadillas” por haber dormido en Palacio de El Pardo, la residencia oficial del dictador hasta el día de su muerte en 1975, ubicado a las afueras de Madrid.

El presidente Gustavo Petro fue recibido en el Palacio Real de Madrid por el rey Felipe VI y la reina Letizia. - Foto: Presidencia de la República

“Anoche durmiendo en la casa donde dormía Franco se me llenó de pesadillas la cabeza, y lo traje aquí”, aseguró el mandatario colombiano.

El momento resulta llamativo no solo porque Petro ha sido crítico de estos gobiernos, de las dictaduras, de la derecha y de Franco, sino porque en medio de la coyuntura, el fiscal general Francisco Barbosa arremetió contra el presidente llamándolo “dictador”, luego de que el mandatario dijera que él es superior al fiscal jerárquicamente.

En entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, Barbosa se refirió así al mandatario. “Cuando dice que es el jefe del fiscal, me está enviando un mensaje: obedezca o no sé qué voy a hacer con usted. ¿Cómo se llama eso? Una dictadura. Es decir, Petro se está quitando el traje de demócrata y se está poniendo el traje de dictador”, afirmó el fiscal general.

El fiscal general Francisco Barbosa, en entrevista con Vicky Dávila, dijo que Petro "se está poniendo el traje de dictador". - Foto: juan carlos sierra - semana

Barbosa agregó que las instituciones son lo más importante que tiene Colombia y que por lo tanto los funcionarios son “accidentes”. “Soy fiscal, luego habrá otro, pero también habrá otro presidente. Estoy preparando mi salida de la Fiscalía en ocho o nueve meses. Mañana no puedo decir que tengo la ventolera de que me quiero quedar de fiscal. No. Respeto las reglas. El acta de mi elección en la Corte Suprema de Justicia dice: se elige a Francisco Barbosa por el periodo de cuatro años constitucionales, y así será”, afirmó el fiscal general.

En cambio, dijo que a Petro le faltan tres años y algunos meses y que se tendrá que ir cuando culmine su periodo. “Va a tener que dejar ese poder omnímodo y volver a su casita y recordar que es un ciudadano del común”, afirmó Barbosa.