Expresidente Álvaro Uribe detalla sus declaraciones en diligencia ante la Fiscalía sobre la masacre de El Aro

“Me levanté muy temprano a trotar en una cancha de fútbol. Cuando apenas estaba apareciendo tímidamente el sol, llegó un policía de la patria en una moto. ‘Mire, gobernador, que allá abajo acaban de matar unos campesinos’. Me monté de parrillero en esa moto, en pantaloneta. Llegué al lugar, qué tragedia. 27 o 28 campesinos en el suelo. Las Farc los había matado con un disparo en la nuca. Eso ocurrió muy cerca de donde yo estaba. Se les ha ocurrido decir que fue omisión mía”, dijo Uribe en sus declaraciones.

En su periodo como gobernador, según el expresidente, llevaba a cabo consejos de seguridad a primera hora del día, cinco veces a la semana, con la presencia de todas las autoridades. Además, aseguró que no conoció a ningún comandante militar o de policía presente en el territorio.

“Me reunió con el doctor Jesús María Valle no menos de cuatro ocasiones. Éramos de la misma universidad, yo nunca sentí que tuviera enemistad con él o animadversión. Lo recibía con toda desprevención. Es muy importante esto. Él fue conmigo a Ituango y en el helicóptero de la Gobernación de Antioquia. Ahí fuimos juntos. Aquí está, cuando estábamos firmando decisiones para apoyar al municipio de Ituango, donde él presidía el Concejo”, manifestó Uribe.

Y aclaró que no tuvo nada que ver, dado que ya no era gobernador y se encontraba fuera del país cuando ocurrió el asesinato.

De esa forma, desmintió no haber atendido las denuncias de Valle y aseguró haberlo invitado a viajes al interior de Antioquia.

“El peor de ellos, El Moral. La noche que se supo que yo los iba a extraditar, porque empezaron desde el aeropuerto a llamar a los periodistas, me dijo mi señora: ‘¿Qué es esta bulla? Son las 2 o 3 de la mañana’. Le dije que estábamos extraditando a estos señores porque siguen cometiendo delitos desde la cárcel y no hay manera de controlarlos en Colombia. Me dijo ella: ‘Se van a vengar toda la vida’”, recordó Uribe.