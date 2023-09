Entutelan al Ministerio de Susana Muhamad por no entregar información sobre la cartera

El congresista antioqueño envió cerca de 115 derechos de petición a los despachos del Gobierno para recabar esa información, pero fue precisamente el de Susana Muhamad quien no respondió a la averiguación requerida desde hace un mes.

Duro cuestionamiento al silencio de Minambiente

El representante le dijo a SEMANA que “desde la oficina agotamos otros mecanismos y fue llamar al propio Ministerio a solicitar, en varias ocasiones, aun cuando no lo deberíamos hacer, para que emitiera una respuesta y siempre hubo una dilación. Nos quedamos esperando”.

La respuesta a ese requerimiento no ha llegado y ante el silencio del Ministerio de Ambiente (una cartera determinante para la agenda de sostenibilidad del Gobierno Petro) el legislador decidió entutelar al despacho.

El despacho de Muhamad no contestó las solicitudes del congresista.

La inestabilidad en el Gobierno Petro

Que al Ministerio de Ambiente lo entutelen por no dar información sobre la estabilidad de los cargos de ese despacho no es un asunto aislado. Según esa investigación legislativa, de 27 viceministerios estudiados en la pesquisa, solo en 8 no ha habido viceministros encargados.