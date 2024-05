Erasmo Zuleta estalló contra el director de la Creg por afirmar que las tarifas de energía no bajarán en la Costa Caribe

Por esa razón, el gobernador del departamento de Córdoba, Erasmo Zuleta, estalló en sus redes sociales contra el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Omar Prías, por afirmar que, por ahora, no habrá reducciones en la zona norte del país.

“¿Y ahora? ¡Seguimos en lo mismo! Las declaraciones del Director de la CREG no están en sintonía con las recientes declaraciones del Presidente @petrogustavo y del Ministro de Minas y Energía @AndresCamacho . El 30 de mayo, los costeños esperamos que los anuncios se materialicen en hechos que permitan una disminución en el valor de la tarifa de energía. ¡El Caribe no aguanta más abusos!”, dijo.

Para Zuleta está claro que lo dicho por el Gobierno Petro debe cumplirse y que en ese sentido antes de terminar el mes debe estar claro cuánto será el descuento que tendrán los usuarios en el recibo de la luz. Aclaró que prefiere creerle al presidente Petro y no al director de la Creg por lo que pidió al Ejecutivo aclarar la situación. “La región Caribe ha sufrido durante años por las elevadas tarifas de energía que han generado un fuerte malestar entre sus habitantes. T omen medidas concretas y alivien la carga económica que representan estas tarifas”, reiteró.

Turbay dijo en sus redes sociales que no entiende la postura de la Creg y que debe haber soluciones reales para estos problemas. “Lo vengo diciendo desde el año pasado en todos los espacios donde hemos hablado sobre el alza en las tarifas de energía, la @comisioncreg es la peor enemiga de los usuarios en el Caribe colombiano. A todas estas me pregunto, ¿A qué intereses responde el señor Omar Prías, cuya prioridad siempre ha sido ir en contra del bolsillo de los usuarios?” , dijo.

Recientemente, la representante del Partido de la U, Saray Robayo Bechara, reveló que recientemente hubo una reunión con el Ejecutivo que calificó como “catastrófica” porque no se presentaron soluciones. Agregó que aunque hay unos compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo desde 2023, no hay estudios ni planes para ejecutar lo pactado y modificar los subsidios.

“¡Catastrófico! Seguimos asistiendo a las reuniones convocadas por el Gobierno nacional para el control de tarifas de energía de la Costa Caribe. Seguimos sin ver soluciones inmediatas. No hemos recibido el estudio para definir la modificación de subsidios que viene como compromiso desde el PND desde el año pasado, ni siquiera la Superintendencia de Servicios tiene la información. El estudio mínimo de subsistencia aún no está listo, ni el DNP, ni la UPME asistieron. ¿Para cuándo, Ministerio de Minas y Energía? Las tarifas siguen subiendo y el Gobierno sigue sin dar soluciones, la gente en la Costa Caribe o come o paga el servicio de energía”, dijo la congresista.