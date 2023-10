¿Error de digitación? Gobierno Petro destinará dos millones de pesos para implementar la ‘paz total’ en Córdoba

Sin embargo, la representante a la Cámara del Partido de la U Saray Robayo Bechara alertó lo que sería un error del Gobierno Petro porque para el departamento de Córdoba se destinó una cifra que no alcanzaría para nada.

“Yo estoy convencida que Colombia merece la ‘paz total’, la anhelo y estoy luchando por ella al lado del Gobierno, pero $ 2 millones COP para el fin del conflicto en Córdoba, me parece una burla. Le pido al Gobierno que ajuste la inversión para que realmente se alcance la paz en uno de los departamentos en los que más hemos sufrido y aún vivimos el conflicto” , dijo Robayo.

Yo estoy convencida que Colombia merece la Paz Total, la anhelo y estoy luchando por ella al lado del gobierno, pero $2 millones COP para el fin del conflicto en Córdoba, me parece una burla. Le pido al gobierno que ajuste la inversión para que realmente se alcance la paz en uno…

En una reunión que se hizo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y otros funcionarios del Gobierno Petro, la congresista de la U dijo que de esos 4,9 billones de pesos, unos 610 mil millones estarán destinados para el componente del fin del conflicto, por lo que no entiende cómo para Córdoba se están destinando dos millones de pesos.

Pero el tema de la paz parece que no es el único que tiene errores en el Presupuesto Nacional para el departamento de Córdoba porque, según Robayo Bechara, para impulsar el turismo, el Gobierno Petro destina 87 millones de pesos, otra cifra con la que poco se podría hacer para tal fin.

La congresista dijo que la ‘paz total’ y el turismo son muy importantes para Córdoba, pero reclamó que con esos recursos no impulsarán ninguno de los dos temas, por lo que cuestionó la falta de inversión en esta zona del país.

“Una cosa va de la mano de la otra. No podemos tener un buen turismo si no tenemos las vías y viceversa, tampoco sin paz. Quiero que revisemos. Podamos hacer unas mesas técnicas con los de la bancada de paz para revisar qué pasa en los otros departamentos víctimas del conflicto, cuánto le estamos invirtiendo al tema de paz, porque pues de 610 mil millones de pesos para el fin del conflicto, no puede ser que uno de los departamentos más golpeados tenga una mínima cuantía de dos millones”.