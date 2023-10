“Hoy los cordobeses tienen que decidir si comen o pagan la luz”: Erasmo Zuleta lanza propuesta para crear tarifa diferencial en el departamento

SEMANA: Qué está pasando en Córdoba porque hay un comunicado de su campaña desmintiendo versiones de redes. ¿Qué pasó?

Erasmo Zuleta: Hace cinco años escogí el oficio de ser político porque necesitamos ciudadanos que se atrevan a hacer que las cosas pasen, no políticos que digan: es que yo soy político, pero se quedan en una silla, acomodados y yo hice una buena gestión en mi paso por el Congreso de la República, donde como provincianos logramos destacarnos y conseguimos un importante proyecto de ley que hoy se traslada en bienestar para las personas. La política ha cambiado mucho, pero hay algunos que siguen esas dinámicas de antaño y que cuando no tienen otro tipo de recursos, cuando se quedan sin propuestas, y no han hecho nada, pues no queda otro mecanismo, sino que recurrir a la confrontación e inventos. Saqué un video porque no quiero darle mucha importancia a los ataques que me han hecho de tipo jurídico, personales y familiares. Pero resumir son cuentos que inventan.

SEMANA: Una de las preocupaciones de todos los colombianos son los temas sociales. El departamento de Córdoba tiene problemas en ese sentido. ¿Qué hacer?

E.Z.: La pandemia nos dejó varias enseñanzas porque de toda crisis siempre sale una gran oportunidad. La pandemia nos causó mucho dolor por las muertes, pero también nos dejó una gran enseñanza con el tema de la conectividad, que se volvió una gran oportunidad no solamente para trabajar, sino para que a través de la era digital, los jóvenes también puedan acceder a la formación, al acceso a la educación superior.

Hoy el departamento de Córdoba, tengo que decirlo, ha mejorado en índices de pobreza, ha mejorado el Índice de necesidades básicas insatisfechas, pero aún queda una gran brecha social por resolver. Mira qué paradoja. La vocación productiva del departamento de Córdoba agroindustrial. Córdoba es un departamento con alrededor de 2.5 millones de hectáreas, de las cuales más del 70 % son de vocación productiva agropecuaria.

Y hoy lo que más está encareciendo el costo de vida de los cordobeses y de los monterianos, que es la capital, son los servicios públicos, liderados por el costo de la tarifa de la energía y segundo, el costo de los alimentos. Córdoba es un departamento que genera cuatro o cinco veces la energía que se consume. Nosotros en el departamento tenemos dos generadoras, una hidroeléctrica y otra a través del carbón, que genera energía y varios proyectos solares y de generación de energía a través del gas. Y uno dice de qué nos sirve a nuestro territorio tener estas empresas públicas que generan energía si esto no se traduce en un bienestar directo a nuestro departamento. Se están beneficiando otros.

Estamos viviendo es un éxodo masivo de los campesinos a la cabecera urbanas. Hoy el emprendimiento de los campesinos, lamentablemente en nuestro departamento se volvió mototaxismo porque no ven oportunidades en el campo.

SEMANA: Y que Montería, por ejemplo, es una de las ciudades más costosas del país...

E.Z.: Montería es la segunda ciudad más costosa del país y Córdoba debería ser una despensa alimentos, no solamente del país, sino del mundo. Hoy lo que más está encareciendo el costo de vida de los cordobeses. es la tarifa de la energía. Y en Córdoba la generamos. Tenemos dos empresas públicas en el territorio generando energía y ni nos participan sus utilidades, ni tampoco tenemos una tarifa diferencial como para decir que los cordobeses tenemos un alivio por ser un departamento generador de energía. Entonces aquí es cuando uno comienza a preguntarse de qué nos sirve tener unos suelos tan fértiles.

Hoy los cordobeses, lamentablemente y gran parte de la Costa Caribe está viviendo un dilema de dos cosas tan básicas. Hoy los cordobeses tienen que decidir si comen o pagan la luz. Hace más de tres meses lancé una propuesta diciendo que Córdoba y los departamentos que generamos energía debemos tener un diferenciador. Y el primer sustento debe ser la situación social y económica de la región y de los departamentos. Al principio me llamaron loco, que estaba mintiéndole a la gente, que estaba siendo oportunista porque porque estaba lanzando una propuesta que no era competencia del gobernador. Y resulta que estas propuestas se pueden impulsar y como próximo gobernador del departamento de Córdoba, tengo el deber desde la Región Caribe de liderar esa gran transición energética. Es un trabajo conjunto con el Congreso y en este momento tenemos presidente de la Cámara cordobés que es Andrés Calle.

SEMANA: ¿Cuánto puede estar pagando de energía una persona de estrato uno en Montería?

E.Z.: Por ejemplo, en el barrio El Dorado de Montería que es popular, me encontré un señor de aproximadamente 75 años, que vivía con su esposa y un hijo. Estrato 1, vías cero pavimentadas, y unas condiciones de pobreza terrible y me saca el recibo por casi 500 mil pesos, eso es una locura y eso que no tiene aire acondicionado. Eso no es justo.

SEMANA: Entonces en ese tema de transición energética de la mano del Gobierno Petro...

E.Z.: La gente ha caído en esa falsa creencia de que los gobernantes gobiernan solamente para quienes votan por ellos, eso es mentira. El gobernante gobierna para el pueblo y estamos listos desde el departamento de Córdoba para iniciar esa gran transformación social y liderar esas grandes transiciones que hoy el país está pidiendo, como por ejemplo la transición energética. Yo quiero que el país sepa algo. Córdoba después de La Guajira, es el segundo departamento del país con mayor radiación solar y Córdoba tiene algo mucho más importante que es la duración de la radiación. Por lo tanto, Córdoba debería ser el departamento de la Costa Caribe que lidere la gran transición energética del país.

SEMANA: Usted también habla mucho del turismo. ¿Qué propone en esta materia?

E.Z.: Aquí es precisamente cuando tenemos que trabajar de manera articulada con el Gobierno nacional. Córdoba es un departamento donde una de sus principales vocaciones es el turismo. Córdoba tiene 124 kilómetros de costa frente al mar Caribe, es el primer departamento del Caribe y es la Puerta del Mundo llamada la Ventana Atlántico. Tenemos turismo de todo tipo deportivo, gastronómico, cultural, ecológico.

SEMANA: ¿Y por qué no se ha explotado ese tema?

E.Z.: Porque no están las condiciones dadas para que el turismo realmente genere bienestar. Y aquí es cuando yo digo que tenemos que trabajar de manera articulada con el Gobierno. Te quiero dar cifras: Hoy el turismo de Córdoba está en el puesto 26 de 32 departamentos en índices de turismo, de competitividad turística. El sector del turismo está generando en Córdoba aproximadamente el 16 % de los empleos que se generan en Córdoba y no se ha hecho inversiones. Necesitamos vías porque todo eso es desarrollo.

SEMANA: ¿Y cómo conseguir recursos?

E.Z.: Hay trabajar de manera articulada con la bancada de congresistas, con el Gobierno nacional. También buscar inversionistas privados extranjeros, también fondos de capital privado a través de nuestra Ley 2112 del 2021, que esa es una ley muy importante porque busca que no solamente invierta la Gobernación, el Gobierno, sino que también inviertan los privados.

SEMANA: Pero todos estos temas están ligados a la seguridad. ¿Qué hacer para combatir las bandas criminales?

E.Z.: El problema de la seguridad no es un tema solamente de Córdoba. Yo tengo que ser responsable y no puedo aprovechar un debate político del momento porque la política no se trata de hacer ataques. El tema de la inseguridad es un tema generalizado. En todas las partes del país por la situación social y económica que hoy se vive es compleja. Los índices de inseguridad en el departamento de Córdoba son altísimos. Pero es precisamente por eso, porque no están dadas las condiciones para desarrollar todo ese potencial económico que tiene el departamento. Y yo lo he dicho: yo quiero la paz del departamento de Córdoba, pero no estamos pensando en una paz a través de mayor presencia de la fuerza pública porque eso es complementario. Queremos una paz a través de oportunidades para los campesinos, para los jóvenes. Por ejemplo, de cada 100 bachilleres que salen de los colegios del departamento de Córdoba, solamente 20 jóvenes acceden a la educación superior.

Y cuando hablamos del desempleo juvenil también es grave. Hoy tenemos cifras del 26 % de desempleo juvenil en Montería y en el departamento de Córdoba. Esto es algo alarmante. ¿Cómo vamos a cambiar la inseguridad? Haciendo las inversiones necesarias, garantizando la presencia del gobierno en los territorios, generando las oportunidades que hoy no se generan para que de esta manera la ilegalidad no usurpe las funciones del Estado.

SEMANA: Pero es que los grupos ilegales se están metiendo en todas las regiones del país y reclutando jóvenes...