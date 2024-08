“Es claro que vamos a terminar peor que Venezuela con Maduro”: Ingrid Betancourt se despachó contra el Gobierno de Gustavo Petro

En entrevista exclusiva de Machado con Vicky Dávila, directora de SEMANA, se refirió a como logró unir incluso a los militares alrededor de esa causa. “Desde hace muchos años, no puedo salir del país y no me dejan tomar un avión, ni comercial. De modo que he recorrido mi país manejando mi carro en estos últimos meses de una manera muy intensa. Ha sido una oportunidad para hablar con los militares o con los policías y los ciudadanos, y escucharnos. Y lo que yo encuentro es que son hombres y mujeres que, como el resto de los venezolanos, anhelan un cambio. Tienen esposas, madres, hijas que no tienen qué comer, que no están recibiendo educación, que no tienen salud, que no tienen agua o luz en sus casas, que se les han ido seres queridos. Además, saben que están sirviendo en una institución a la que aman, a la que quieren, pero que está totalmente debilitada, porque la han convertido en una institución al servicio de una parcialidad política y no de la patria, no de la nación, como ellos juraron”, aseguró Machado.