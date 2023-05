“Es muy grave. Es una ruptura. Solo ocurre en estados donde se quiebra la democracia”: Néstor Humberto Martínez le responde a Gustavo Petro

“Esto es muy grave, es una ruptura del orden constitucional de la República. Los poderes públicos actúan coordinadamente sin que uno pueda subordinar al otro. El poder judicial es un órgano autónomo e independiente que no puede estar sometido a la voluntad y a los caprichos del poder gubernamental”.

De esta forma respondió el exfiscal de Colombia Néstor Humberto Martínez a las polémicas declaraciones hechas por el presidente Gustavo Petro, desde España, en las que asegura que, como Jefe de Estado, “es el jefe” del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, con lo que se pone en riesgo la independencia judicial.

"El poder judicial es un órgano autónomo e independiente", subrayó Néstor Humberto Martínez. - Foto: Carlos Julio Martínez

Martínez fue más allá y sostuvo que “esto solo ocurre en estados en que se ha quebrado la democracia y en donde la ‘autorquía’ es la forma de Gobierno”.

Más temprano en la mañana de este viernes, el presidente Petro reiteró que es el jefe del Estado colombiano y que no entiende la molestia del fiscal Francisco Barbosa por una pregunta que le lanzó por un caso relacionado con el Clan del Golfo.

Después de haber dicho que “el fiscal olvida una cosa y que la Constitución ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto jefe de él” y de la dura respuesta del fiscal Barbosa; el presidente reiteró su postura y leyó un artículo de la Constitución Política por lo que pidió respeto al jefe del ente acusador.

“Soy el jefe del Estado, no lo digo yo y está en la Constitución política de Colombia. En el artículo 115 dice: el presidente de la República es jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”.

Agregó que en esa condición merece respeto por parte del fiscal Francisco Barbosa. “Por tanto, como jefe de Estado se debe un respeto por parte de los integrantes del Estado”.

El mandatario aseguró que ha hecho “una pregunta porque hay una denuncia de un periodista que dice que en la captura y proceso de investigación de integrantes del Clan del Golfo, se detectó que iban a asesinar 200 personas, entre esas personas se interceptaba al Ñeñe Hernández. Quienes interceptaron fueron puestos presos y era agentes de la fuerza pública y las 200 personas que los fiscales del caso tenían con su nombre y datos personales y sabían que iban a ser asesinados, fueron asesinados. ¿Por qué no se les protegió?”, dijo Petro.

Este viernes, el fiscal Francisco Barbosa le hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional ante una “seria amenaza a la independencia de la justicia” por parte del presidente Gustavo Petro. - Foto: Fiscalía

En ese sentido, el presidente Petro dijo que como jefe de Estado está demandando una información para conocer a fondo lo que pasó y no está pidiendo insultos del fiscal Barbosa. “Soy el jefe administrativo y nada más, pero merece que se le responda como jefe de Estado por orden constitucional”.

“Petro no es mi jefe”: el fiscal Barbosa lanza alerta internacional por “zarpazo” del presidente a la independencia de la justicia

Este viernes, el fiscal Francisco Barbosa le hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional ante una “seria amenaza a la independencia de la justicia” por parte del presidente Gustavo Petro. Desde España, a raíz de las diferencias con Barbosa, Petro sostuvo: “Yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”.

En diálogo con SEMANA, el fiscal Barbosa rechazó esa declaración. “Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de Derecho”, dijo.

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el Jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi periodo, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, advirtió Barbosa.

“Hago un llamado a la comunidad internacional porque lo que acaba de hacer Petro es un primer zarpazo a la justicia en Colombia, y a la existencia del Estado de Derecho. Sus declaraciones ponen en riesgo la existencia de la Corte Suprema de Justicia”, señaló.

Aumenta la tensión entre Fiscalía y Gobierno: “Gustavo Petro tiene que cumplir su función de forma digna”, dice el fiscal Barbosa

La tensión entre la Fiscalía y el Gobierno crece con el paso de los días. Este jueves, el fiscal Francisco Barbosa cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro.

“Hoy el director del CTI está enviando una comunicación a la Unidad Nacional de Protección. El presidente Petro fijó un trino contra un funcionario de la Fiscalía, el fiscal Daniel Hernández, en donde señaló que hay una especia de coadyuvancia o apoyo, si se quiere, al Clan del Golfo o los asesinatos que comete el Clan del Golfo por parte de ese funcionario. El presidente fijó el trino y acompañó una publicación en donde está el hijo menor del fiscal Hernández. Quiero recordarle al presidente, porque creo que se le olvidó: Daniel Hernández es un funcionario que fue víctima de la masacre de La Rochela porque su padre fue asesinado por los paramilitares. Decirle a una víctima, reconocida además en una sentencia de la Corte Interamericana por el asesinato de su padre por parte de los paramilitares, que es un defensor de los paramilitares, es una acusación gravísima”, dijo Barbosa.

El presidente Gustavo Petro en la ceremonia de Ofrenda Floral en la Plaza de la Lealtad, en homenaje a los caídos por España al levantamiento. - Foto: Presidencia de la República

“Si le llega a pasar algo a la familia de Daniel Hernández o a Daniel Hernández, independientemente de las investigaciones que adelante la Fiscalía contra ese fiscal, o a ese menor de edad, que es un sujeto de especial protección, Gustavo Petro es el responsable de la muerte de esas personas”, señaló el fiscal.

“Esto parece que no es la Colombia Potencia Mundial de la Vida, sino Colombia Potencia Mundial de donde le ponen una lápida a los funcionarios judiciales. No lo digo como fiscal general de la Nación solamente, sino como presidente de la Asociación Iberoamericana de Fiscales. No podemos seguir hablando de discursos y ponerle la lápida a los menores de edad en Colombia. El problema es institucional”, sostuvo Barbosa.

Luego advirtió: “Gustavo Petro tiene que cumplir también su función constitucional y actuar de forma digna como jefe de Estado, pero no puede actuar de forma indigna como jefe de Estado ni como jefe de oposición de su propio Gobierno”.