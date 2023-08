Escándalo: Laura Sarabia será la nueva directora del DPS; manejará la chequera del Gobierno Petro, aunque está llamada a interrogatorio por grave caso de su exniñera

El propio presidente Petro no había cerrado la puerta al retorno de su funcionaria de confianza e, incluso, se especuló que, pese a su ausencia del palacio presidencial, ella seguía colaborando con el jefe de Estado.

Sarabia no trabajará al lado de Gustavo Petro, como estaba acostumbrada desde la campaña presidencial cuando lo acompañó en sus correrías al lado del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien le acercó al entonces candidato del Pacto Histórico. Ahora, estará al frente de la entidad que diseña, coordina e implementa las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social, una de las principales promesas de campaña de Petro.

Laura Sarabia ha entregado diferentes versiones sobre el dinero que presuntamente le robaron en su apartamento. Ella afirma que no ha cometido ningún delito. | Foto: presidencia

Aunque la joven politóloga no está condenada y tampoco inhabilitada para ocupar cargos públicos, actualmente responde ante las autoridades por un escándalo que no fue menor y que le costó su permanencia en el Gobierno en junio pasado.

El esposo de Sarabia

Sin embargo, según se conoció, Parra, el esposo de Laura Sarabia, no asistió a la diligencia que estaba programada y que resultaba indispensable en el propósito de conocer los detalles de este escándalo. Era justamente su declaración la que podría aclarar las dudas respecto de ese procedimiento de polígrafo y el hurto en su propio apartamento, pero, en esta oportunidad, no fue posible.

Resulta particular la ausencia de Andrés Fernando Parra en esta coyuntura de la investigación, cuando muchos de los convocados por la Fiscalía tomaron la determinación de guardar silencio, no como un escenario ilegal, sino como estrategia de defensa, completamente válida, pero singular, no hay duda.