“Esta Presidencia se convertirá en una oficina del Gobierno”: congresistas reaccionan a triunfo de Jaime Raúl Salamanca

“Votamos a conciencia queriendo la independencia de la Cámara de Representantes. Aunque tengo varias diferencias con Miranda, ahorita abogamos por una independencia de la Cámara de Representantes que es lo que debe tener esta rama del poder público (...) ¡Qué Dios nos ayude! Que esto no es fácil, no ha sido un día fácil”, lamentó el representante conservador, Luis Miguel López Aristizábal.

“¡Siempre me he creído el cuento de que yo soy una mujer capaz y que nada me queda grande! Hoy pierdo la presidencia de la Cámara contra el Gobierno, fue una campaña llena de dignidad, altura y con la conciencia tranquila. Jamás me arrepentiré de tener criterio, independencia y carácter, seguiré haciendo mi trabajo con disciplina y rigurosidad”, señaló la congresista de la Alianza Verde.