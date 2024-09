Este viernes será el día cero para definir el futuro de la concesión de cementerios distritales en Bogotá: habrá director ad hoc

Director ad hoc

“Es una vil y falaz mentira. Jamás en la vida yo he pedido un peso por nada y este tipo de situaciones que plantea el señor Parada, son absolutamente absurdas. Ahí no hay ninguna prueba, no hay posibilidad de que él llegue a demostrar tamaña mentira. Eso implica que yo le haya instaurado una denuncia por calumnia y genera a su vez un conflicto de interés en el manejo de ese contrato. Entonces he solicitado ayer al alcalde que nombre un director ad hoc para el manejo de ese contrato. Es decir, apartarme desde este momento de cualquier decisión que con relación a ese contrato se pudiese llegar a dar”, reveló Ordóñez.