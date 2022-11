“Evitaremos todo acto de provocación, cualquier acto de vandalismo”: Percy Oyola da detalles de la protesta a favor de los 100 días de Petro

El presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los organizadores de esas manifestaciones, contó cómo se manifestarán en favor de las medidas del Gobierno. Dice que no es una marcha para contrarrestar las que se han hecho en contra de Gustavo Petro.

En el 2021 el nombre de Percy Oyola obtuvo un mayor reconocimiento como líder sindical por ser uno de los que integraba el Comite de Paro que presionó al expresidente Iván Duque durante varios meses en lo que llamaron el “estallido social”. Ahora, el presidente de la CGT es uno de los organizadores de la marcha a favor de Gustavo Petro para celebrar sus primeros 100 días de mandato. En entrevista con SEMANA contó detalles de cómo están cordinando la movilización del próximo martes 15 de noviembre.

SEMANA: ¿Cómo se están organizando para la manifestación a favor de los 100 días de Gustavo Petro?

PERCY OYOLA (P.O.): Esta una marcha convocada, no solamente por el movimiento sindical, sino por diferentes organizaciones sociales que apoyamos cambios que se vienen presentando por parte de este Gobierno y que forman parte del plan de las propuestas hechas por este Gobierno.

SEMANA: ¿Cuáles son las razones por las que consideran que Petro está haciendo un buen trabajo?

P.O.: Como movimiento sindical estamos a favor del trabajo decente, de una justicia tributaria, de una transición justa, de la descarbonización, de nuevos empleos verdes para preparar a los trabajadores de ese sector del carbón, del petróleo, del gas que deben ser readaptados laboralmente. Estamos a favor de una reforma a la salud, la paz total y queremos que no haya más líderes sociales muertos.

Saludamos propuestas del Gobierno como trabajar en la reparación colectiva al movimiento sindical y esperamos que haya una reforma pensional. Reconocemos una justicia tributaria en la que debe haber recursos para financiar el gasto social, poner fin a las órdenes de prestación de servicio de más de 1.200.000 empleados públicos en Colombia y formalizar 700.000 empleos. Consideramos que son respuestas a reclamos del movimiento sindical de más de 30 años para pedirle no solamente al Gobierno, sino al Congreso, que esperamos que esas propuestas se materialicen y se hagan una realidad.

SEMANA: ¿Quiénes son los organizadores de la marcha?

P.O.: Las centrales de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia) y CGT (Confederación General del Trabajo). Estamos al frente personas como Francisco Maltés y en mi caso como presidente de la CGT, entre otras organizaciones sociales y políticas. Estamos convocando a una manifestación pacífica, tal como ha sido siempre nuestra característica, no tiene que derivar en ninguna otra forma de desarrollo que no sea una movilización tranquila y que exprese lo que hemos planteado.

SEMANA: Pero en ocasiones en las marchas que han convocado se han presentado desmanes y vandalismo, no digo que de parte de ustedes directamente, pero sí de grupos de encapuchados, ¿cómo controlar eso?

P.O.: Como ha sido nuestra costumbre, nosotros tenemos control sobre la gente que nosotros convocamos, en este caso trabajadores sindicalistas. Evitaremos todo acto de provocación, cualquier acto de vandalismo y hasta donde sea posible evitaremos comprometernos o que esto derive en algunos otros actos. No creemos que una movilización como la del martes deba terminar en daños a la propiedad pública o privada, no hay motivos para eso. No es una movilización para confrontar a nadie.

SEMANA: ¿Saben si grupos de primera línea saldrán ese día?

P.O.: No hemos hecho ningún contacto con ellos ni tenemos ningún tipo de relación con esa expresión. Por supuesto que si llegamos a tener algún contacto con ellos nuestra exhortación será que esta es una marcha que no tiene por qué derivar en ningún hecho violento.

SEMANA: ¿Conversaron con políticos como Gustavo Bolívar o personas del Pacto Histórico que también han convocado a salir ese día?

P.O.: Ese es un tema que corresponde a la libre determinación de quienes nos quieran acompañar. Desde luego, reconocemos que hay algunos sectores políticos como de la Colombia Humana y otros partidos que forman parte de la coalición de Gobierno que están dispuestos a movilizarse. Nosotros estaremos fundamentalmente convocando al conjunto de los trabajadores.

SEMANA: ¿Cómo se están organizando a nivel nacional?

P.O.: Hay comités en diferentes lugares del país, en varias regiones, a instancias de la coordinación que hay de lo que ha sido el Comando Unitario de las tres centrales y confederaciones de pensionados, hay organización que está convocando en el ámbito regional a la movilización.

SEMANA: ¿Cuántas personas esperan que salgan ese día?

P.O.: No tenemos un aproximado. Esperamos que sea una gran movilización, que sea pacífica y que exprese que estamos apoyando cambios y transformaciones por las cuales hemos venido luchando durante muchos años.

SEMANA: ¿Tienen puntos de concentración?

P.O.: En Bogotá estamos convocando a las 9 de la mañana en el Parque Nacional, siempre ha sido un punto de partida importante. En cada uno de los lugares del país están los compañeros coordinando sus puntos de partida en las principales ciudades.

SEMANA: ¿Han hablado con movimientos estudiantiles, ellos saldrán también?

P.O.: Por supuesto que hemos hablado con algunos sectores estudiantiles y jóvenes que simpatizan con la propuesta y que seguramente nos van a acompañar ese día.

SEMANA: ¿Habrá acompañamiento del Esmad, qué les han dicho?

P.O.: Seguramente, como sucede en ciudades como Bogotá, habrá una reunión previa con las autoridades del gobierno local y estaremos coordinando con ellos los recorridos y los acompañamientos que siempre hay que acuden gestores de convivencia y miembros de la Fuerza Pública.

SEMANA: ¿Cuándo será esa reunión?

P.O.: Estamos pendientes del desarrollo de que nos inviten de la Secretaría de Gobierno para abordar ese tema.

SEMANA: Recientemente se han presentado varias marchas en contra de Gustavo Petro y se ha anunciado que habrá otra en los próximos días, ¿esta manifestación que convocan es para contrarrestar ese hecho?

P.O.: No, esta es una marcha para contrarrestar ninguna otra marcha. Es la primera marcha que se hace en este Gobierno y como lo expresé se hace porque consideramos que se deben apoyar los cambios y respaldar que en el pasado hemos hecho marchas contra gobiernos porque no cumplen con lo que han propuesto como plan de gobierno o porque han tomado decisiones que afectan los intereses de los trabajadores y de la gente.

Queremos reafirmar que el Gobierno mantenga su fidelidad a las propuestas que ha hecho para el cambio por la vida y que ojalá las pueda llevar a cabo. Entendemos que hay factores que no dependen solamente del Gobierno o que dependen del Congreso o de otros actores.

SEMANA: ¿Va a haber más marchas en favor de Petro?

P.O.: Seguramente en el curso de cuatro años habrá movilizaciones diversas. Si son para apoyar al Gobierno o que el Gobierno tome medidas en favor de los intereses que nosotros representamos como actores sociales, estaremos. Si fueran decisiones contrarias a lo que nosotros consideramos lo expresaremos oportunamente.