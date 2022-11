“Esas mujeres no nos representan a la mayoría de las bogotanas”: concejal Bastidas rechazó actos vandálicos

Este jueves, 3 de noviembre, las manifestaciones que adelantaban un grupo un grupo de mujeres en Bogotá, como protesta y rechazo a una denuncia de abuso sexual a una mujer al interior de una estación de TransMilenio, derivaron en actos vandálicos.

Las protestas iniciaron en la calle 72 con Avenida Caracas, en donde las mujeres feministas vandalizaron un articulado de TransMilenio. Las mujeres detuvieron un bus del sistema y, con este detenido, lo llenaron de grafitis alusivos a frases en contra del abuso sexual y las violaciones.

Igualmente, una vez llegaron a la troncal de la calle 80, varias mujeres, de forma repudiable, empezaron a vandalizar y a romper los vidrios de la estación Polo del servicio de transporte masivo. Los destrozos causados quedaron registrados en videos, los cuales se difundieron a través de las redes sociales.

Estos hechos fueron rechazados por la concejal Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, quien manifestó que las mujeres que participaron del vandalismo no “representan a la mayoría de las bogotanas”.

“Esas mujeres no nos representan a la mayoría de las bogotanas. Que le cuenten a Claudia López que el vandalismo tiene colapsada la ciudad. Afectados varios ciudadanos que están encerrados en los articulados, varios buses dañados”, manifestó Bastidas.

Desde un Puesto de Mando Unificado, la Policía de Bogotá y el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, han estado monitoreando de primera mano cómo avanzó esta manifestación del grupo de mujeres feministas.

El funcionario confirmó que en la estación de Polo y de La Castellana hubo hechos de vandalismo.

Trancón en la NQS

Producto de esta manifestación, los bogotanos tienen dificultades para regresar a sus casas, toda vez que el servicio de TransMilenio en diferentes estaciones está presentando varias intermitencias.

TransMilenio informó que sobre las 6:25 de la tarde se presentan retrasos de los servicios que circulan por la troncal Caracas, troncal Norte, troncal 80 y troncal NQS. Se habilita paso por esos corredores. Asimismo, las estaciones Polo y Castellana permanecen cerradas.

SEMANA adelantó un recorrido por la Avenida NQS y evidenció el fuerte trancón que se presenta sobre este corredor vial. Incluso, decenas de personas han optado por bajarse de los buses de TransMilenio y empezar a caminar para así poder llegar a sus lugares de destino.

Vale mencionar que el grupo de mujeres feministas adelantó esta protesta rechazando el abuso sexual a una mujer al interior de la estación de TransMilenio de La Castellana en la noche de Halloween.

Ella, en un impactante relato, reveló que había tomado la ruta B13 que conduce al norte de Bogotá, se bajó en la estación de La Castellana, en esa misma descendió un hombre que miraba para lado y lado mientras sacaba algo de la maleta, describe la joven. En el lugar estaban solo los dos, así que la adolescente empezó a agilizar el paso con angustia.

“Era una estación en la que no había un solo policía, ni un solo celador. Este hombre llega detrás mío y me amenaza con un cuchillo”, relata. Inicialmente todo parecía un atraco, porque el hombre, que según describe la niña, tenía aspecto de habitante de calle, le pidió que le entregara todo lo que llevaba. Así que ella se quitó un canguro –bolso pequeño– que tenía terciado sobre su pecho. Él la empieza a requisar de arriba abajo sin encontrar su celular.

Mientras la amenazaba con el cuchillo, se acerca a su cuello y “empieza a decirme muchas cosas obscenas, dice que quiere coger y no sé qué. Y entro totalmente en shock y no puedo responder absolutamente nada”, indica que trataba de reaccionar frente a todo lo que estaba pasando y no podía del mismo susto.

El hombre la tomó de la mano para obligarla a salir de la estación de TransMilenio. Una vez lo logró valiéndose de amenazas, el celular que ella escondía en su busto se asomó y sin dudarlo él se lo arrebató. La llevó atrás de la estación y allí todo empeoró.

“Se bajó los pantalones mientras me seguía teniendo amenazada y me obligó a practicarle sexo oral. Intentó tocarme por debajo del short (yo llevaba un short puesto) y acá –señala los senos–. Yo intentaba correrlo con las pocas fuerzas que tenía, porque por el miedo no podía hacer absolutamente nada”, describe entre lágrimas.

Fueron dos jóvenes que caminaban por el lugar los que motivaron a que la agresión parara.