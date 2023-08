Exclusivo: Alejandro Eder y Wilson Ruiz buscarán alianza por la alcaldía de Cali. Uno de los dos se quedará con la candidatura

Según SEMANA, en un primer momento, tras ser contactada, Rojas negó haberse reunido con Abadía. “No, no me reuní con él. Me buscó pero yo no tengo nada que hablar con ese ladrón. Él y el hermano de Jorge Iván (Ospina) se robaron Emcali”, dijo Rojas, en un mensaje por escrito a un periodista de este medio.